Logo
Large banner

Snimak iz fabrike sendviča užasava ljude: „Više ih nikada neću jesti“

Izvor:

Indeks

23.02.2026

13:16

Komentari:

0
Сендвич
Foto: Pixabay

Mnogi ljudi su bili šokirani kada su saznali kako se prave unaprijed upakovani sendviči koje kupuju u supermarketima. Video snimak procesa je neke toliko užasnuo da su se zarekli da ih više nikada neće jesti.

Većina ljudi pretpostavlja da se takvi sendviči prave u malim serijama, često u kuhinjama supermarketa. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija i uključuje masovnu, industrijsku proizvodnju.

Kako se prave gotovi sendviči?

Video koji je objavio Sajens kanal kao dio svoje serije „Kako se pravi“ detaljno prikazuje cijeli proces proizvodnje. Sve počinje porudžbinom od prodavca, koji fabrici dostavlja tačne specifikacije za vrste sendviča i filova koje žele. Na osnovu tih zahtijeva, fabrika zatim prilagođava svoje proizvodne linije.

Prvi korak je mašinsko sječenje hleba. Radnici prvo ručno pregledaju vekne i uklanjaju one sa rupama ili drugim vidljivim defektima, nakon čega se stavljaju u automatizovanu mašinu za sječenje. Mašina sječe hljeb na jednake kriške, a za sendviče kojima je to potrebno, unutrašnji valjak nanosi tanak sloj otopljenog putera.

Namazane kriške se zatim dalje transportuju na transportnim trakama, spremne za dodavanje ostalih sastojaka.

Od ručnog slaganja do robotske preciznosti

„Radnici ručno dodaju specifičnije sastojke, poput narezaka ili rendanog sira“, objašnjava se u videu. Na primjer, šunka se prvo sječe mašinom, a zatim radnici ručno stavljaju kriške na hljeb. Kada se svi sastojci dodaju, sendviči se ručno sklapaju i uparuju.

Sastavljeni sendviči zatim prolaze kroz mehanizovani sistem sečenja, obično u trouglaste oblike. „Polovine sa svake strane su spakovane zajedno kao jedan sendvič“, objašnjava narator. Radnici ih zatim ručno stavljaju u kartonsku ambalažu, koja se potom hermetički zatvara mašinom.

илу-сендвич-01092025

Region

Srednjoškolce otrovali sendviči, njih 15 hospitalizovano

Međutim, neki od najprodavanijih sendviča, poput onih sa salatom od jaja i majonezom, proizvode se na potpuno automatizovanim linijama. Roboti precizno nanose određenu količinu fila na svaku drugu krišku hljeba, dok drugi robot preklapa prazne kriške preko napunjenih i pakuje gotove sendviče.

U većini slučajeva, sendviči se isporučuju u prodavnice u roku od 12 sati od proizvodnje, a njihov rok trajanja je otprilike tri dana.

Gledaoci su užasnuti onim što vide

Video je izazvao brojne reakcije, a mnogima je posebno smetalo to što radnici dodiruju hranu rukama. „Odlično je kako radnici 'dijele iskustvo' sa svima prije i poslije njih koji su isti sendvič dodirnuli golim rukama“, sarkastično je prokomentarisala jedna osoba.

„Kad god ogladnim, pustim ovaj video i gledam radnike golih ruku i mašinu koja pravi salatu od jaja. Uvijek izgubim apetit“, našalio se drugi.

Treći je napisao: „Prošle su godine otkako sam posljednji put kupio gotov sendvič, a poslije ovoga mogu sa sigurnošću reći da će proći još mnogo godina prije nego što kupim sljedeći.“

Međutim, bilo je i onih koji su branili ovaj način proizvodnje. „Više me brine cijena ovih sendviča za ponijeti nego sam proces njihove izrade“, zaključio je jedan komentator.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi :

sendvič

Hrana

proizvodnja

fabrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сендвич

Zanimljivosti

Zapalio restoran jer u sendviču nije bilo majoneze

5 mj

0
Појели сендвич, па умрли: Више људи добило ријетко тровање храном

Svijet

Pojeli sendvič, pa umrli: Više ljudi dobilo rijetko trovanje hranom

6 mj

0
Ово је најбољи сендвич на свијету: Ево колико кошта

Zanimljivosti

Ovo je najbolji sendvič na svijetu: Evo koliko košta

11 mj

0
Рецепт за сендвич погледало четири милиона људи

Zanimljivosti

Recept za sendvič pogledalo četiri miliona ljudi

1 god

0

Više iz rubrike

Хороскоп за понедјељак: Дан за мирније одлуке и јасну комуникацију

Zanimljivosti

Horoskop za ponedjeljak: Dan za mirnije odluke i jasnu komunikaciju

8 h

0
Чека се 1. март: Овим знаковима стиже новац који су дуго чекали

Zanimljivosti

Čeka se 1. mart: Ovim znakovima stiže novac koji su dugo čekali

18 h

0
"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Zanimljivosti

"Igra prestola" dobija nastavak koji objašnjava ko je Ludi kralj

19 h

0
Призор који слама срце: Након одбацивања мајмунче Панч коначно стекао пријатеља

Zanimljivosti

Prizor koji slama srce: Nakon odbacivanja majmunče Panč konačno stekao prijatelja

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

15

56

Lukašenko: Svijet u novoj bezobzirnoj trci u naoružanju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner