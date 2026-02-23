Horoskop za ponedjeljak: Dan za mirnije odluke i jasnu komunikaciju

Izvor:
Indeks
23.02.2026
07:23
Komentari:0
Evo šta zvijezde predviđaju za svaki horoskopski znak za ponedjeljak, 23. februar.
Posao: Ponedjeljak donosi sporiji početak nego što biste željeli. Neke stvari zahtijevaju dodatna objašnjenja ili čekanje, zato nemojte forsirati tempo. Bolje ćete proći ako planirate nego ako reagujete impulsivno.
Ljubav: U vezama je potreban smiren razgovor. Ako dođe do nesporazuma, danas se može riješiti bez svađe. Slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti.
Zdravlje: Umor i napetost u tijelu. Potreban vam je rani odmor.
Posao: Stabilan dan za rutinske obaveze i finansijska pitanja. Nema velikih iznenađenja, ali vam ova smirenost odgovara.
Ljubav: Ljubav je tiha, ali sigurna. U vezama se cijene mali gestovi, a samci mogu započeti prijatan, nenametljiv razgovor.
Zdravlje: Dobro, ali pazite na tromost zbog nedostatka vježbanja.
Posao: Dan donosi dosta komunikacije, ali i rizik od nesporazuma. Provjeravajte informacije i ne radite dvije stvari odjednom.
Zanimljivosti
Do kraja februara stiže novac za četiri znaka horoskopa
Ljubav: U ljubavi je potrebna jasnoća. Izbjegavajte dvosmislene poruke. Slobodni mogu upoznati nekoga preko poruka ili posla.
Zdravlje: Mentalni umor. Pauza od ekrana će vam dobro doći.
Posao: Emocije se lako mješaju sa obavezama. Pokušajte da ne preuzimate tuđe odgovornosti. Dan je bolji za završetak nego za početak.
Ljubav: U vezama se traži sigurnost i razumijevanje. Razgovor sa nekim bliskim donosi olakšanje.
Zdravlje: Osjetljiv stomak i potreba za toplinom.
Posao: Ponedjeljak zahtijeva malo više strpljenja sa ljudima. Ako spustite ego, biće lakše sarađivati i dobiti podršku.
Ljubav: Želite pažnju, ali danas je važnije pokazati toplinu. U vezama pomaže iskrenost bez dramatizacije.
Zdravlje: Solidna energija, ali nemojte se preterivati.
Posao: Odličan dan za organizaciju, planiranje i brigu o sitnicama. Neko se može osloniti na vas, ali pazite da ne preuzimate previše.
Ljubav: Miran dan u ljubavi. Manje analize, više prisustva donosi bolji osjećaj.
Zdravlje: Varenje osjetljivo na stres. Red i rutina pomažu.
Posao: Saradnja ide glatko ako ste jasni u komunikaciji. Dan je dobar za dogovore i kompromise.
Ljubav: Energija ljubavi je nežna. Ravnoteža se lakše postiže u vezama, a samci mogu dobiti prijatnu poruku.
Zdravlje: Potrebna vam je ravnoteža između obaveza i odmora.
Posao: Dan donosi fokus i dobru intuiciju. Možda ćete primjetiti nešto što drugi propuštaju. Idealan za rad u tišini.
Zanimljivosti
Čeka se 1. mart: Ovim znakovima stiže novac koji su dugo čekali
Ljubav: Emocije su duboke, ali kontrolisane. Iskren razgovor jača povjerenje.
Zdravlje: Mentalni umor. Potrebni su vam tišina i distanca.
Posao: Ponedjeljak donosi nove ideje, ali još nije vrijeme za akciju. Zapišite sve što vam padne na pamet.
Ljubav: Spontanost pomaže vezama. Slobodni mogu započeti lagan, ležeran flert.
Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na neuredan ritam.
Posao: Fokusirajte se na odgovornosti i planiranje. Dan je dobar za dugoročne odluke, ali ne žurite.
Ljubav: Potrebno je više topline u odnosima. Mali gestovi govore više od velikih riječi.
Zdravlje: Ukočenost i umor. Istezanje i kratke pauze pomažu.
Posao: Ideje dolaze iznenada, ali ih za sada zadržite za sebe. Dan je bolji za razmišljanje nego za akciju.
Ljubav: Ljubav zahtijeva prostor i iskrenost. Slobodni mogu osjetiti privlačnost prema nekome neobičnom.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost. Važno je da se sklonite od buke.
Posao: Intuicija vam pomaže da osjetite pravi redosled stvari. Ne forsirajte tempo.
Ljubav: Nežan i emotivan dan. Odnosi se produbljuju kroz razumijevanje.
Zdravlje: Potrebni su vam mir, više sna i tiša sredina.
(indeks)
Zanimljivosti
2 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
11 h0
Zanimljivosti
12 h0
Zanimljivosti
18 h0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu