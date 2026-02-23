Horoskop za ponedjeljak: Dan za mirnije odluke i jasnu komunikaciju

Evo šta zvijezde predviđaju za svaki horoskopski znak za ponedjeljak, 23. februar.

Ovan

Posao: Ponedjeljak donosi sporiji početak nego što biste željeli. Neke stvari zahtijevaju dodatna objašnjenja ili čekanje, zato nemojte forsirati tempo. Bolje ćete proći ako planirate nego ako reagujete impulsivno.

Ljubav: U vezama je potreban smiren razgovor. Ako dođe do nesporazuma, danas se može riješiti bez svađe. Slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti.

Zdravlje: Umor i napetost u tijelu. Potreban vam je rani odmor.

Bik

Posao: Stabilan dan za rutinske obaveze i finansijska pitanja. Nema velikih iznenađenja, ali vam ova smirenost odgovara.

Ljubav: Ljubav je tiha, ali sigurna. U vezama se cijene mali gestovi, a samci mogu započeti prijatan, nenametljiv razgovor.

Zdravlje: Dobro, ali pazite na tromost zbog nedostatka vježbanja.

Blizanci

Posao: Dan donosi dosta komunikacije, ali i rizik od nesporazuma. Provjeravajte informacije i ne radite dvije stvari odjednom.

Ljubav: U ljubavi je potrebna jasnoća. Izbjegavajte dvosmislene poruke. Slobodni mogu upoznati nekoga preko poruka ili posla.

Zdravlje: Mentalni umor. Pauza od ekrana će vam dobro doći.

Rak

Posao: Emocije se lako mješaju sa obavezama. Pokušajte da ne preuzimate tuđe odgovornosti. Dan je bolji za završetak nego za početak.

Ljubav: U vezama se traži sigurnost i razumijevanje. Razgovor sa nekim bliskim donosi olakšanje.

Zdravlje: Osjetljiv stomak i potreba za toplinom.

Lav

Posao: Ponedjeljak zahtijeva malo više strpljenja sa ljudima. Ako spustite ego, biće lakše sarađivati i dobiti podršku.

Ljubav: Želite pažnju, ali danas je važnije pokazati toplinu. U vezama pomaže iskrenost bez dramatizacije.

Zdravlje: Solidna energija, ali nemojte se preterivati.

Djevica

Posao: Odličan dan za organizaciju, planiranje i brigu o sitnicama. Neko se može osloniti na vas, ali pazite da ne preuzimate previše.

Ljubav: Miran dan u ljubavi. Manje analize, više prisustva donosi bolji osjećaj.

Zdravlje: Varenje osjetljivo na stres. Red i rutina pomažu.

Vaga

Posao: Saradnja ide glatko ako ste jasni u komunikaciji. Dan je dobar za dogovore i kompromise.

Ljubav: Energija ljubavi je nežna. Ravnoteža se lakše postiže u vezama, a samci mogu dobiti prijatnu poruku.

Zdravlje: Potrebna vam je ravnoteža između obaveza i odmora.

Škorpija

Posao: Dan donosi fokus i dobru intuiciju. Možda ćete primjetiti nešto što drugi propuštaju. Idealan za rad u tišini.

Ljubav: Emocije su duboke, ali kontrolisane. Iskren razgovor jača povjerenje.

Zdravlje: Mentalni umor. Potrebni su vam tišina i distanca.

Strijelac

Posao: Ponedjeljak donosi nove ideje, ali još nije vrijeme za akciju. Zapišite sve što vam padne na pamet.

Ljubav: Spontanost pomaže vezama. Slobodni mogu započeti lagan, ležeran flert.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na neuredan ritam.

Jarac

Posao: Fokusirajte se na odgovornosti i planiranje. Dan je dobar za dugoročne odluke, ali ne žurite.

Ljubav: Potrebno je više topline u odnosima. Mali gestovi govore više od velikih riječi.

Zdravlje: Ukočenost i umor. Istezanje i kratke pauze pomažu.

Vodolija

Posao: Ideje dolaze iznenada, ali ih za sada zadržite za sebe. Dan je bolji za razmišljanje nego za akciju.

Ljubav: Ljubav zahtijeva prostor i iskrenost. Slobodni mogu osjetiti privlačnost prema nekome neobičnom.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost. Važno je da se sklonite od buke.

Riba

Posao: Intuicija vam pomaže da osjetite pravi redosled stvari. Ne forsirajte tempo.

Ljubav: Nežan i emotivan dan. Odnosi se produbljuju kroz razumijevanje.

Zdravlje: Potrebni su vam mir, više sna i tiša sredina.

