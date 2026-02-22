Čeka se 1. mart: Ovim znakovima stiže novac koji su dugo čekali

Čeka se 1. mart kao trenutak koji donosi snažan energetski zaokret. Planetarni aspekti početka mjeseca pomjeraju fokus sa stagnacije i iščekivanja ka konkretnim rezultatima, posebno u sferi finansija i materijalne stabilnosti.

Ovo je period u kojem se prethodni trud, strpljenje i strateške odluke konačno mogu pretvoriti u opipljive dobitke.

Astrološke energije ovog prelaza naglašavaju jednu važnu poruku - novac rijetko dolazi kao puka slučajnost. Mart otvara vrata onima koji su mjesecima gradili temelje, ulagali vrijeme i energiju u svoje ciljeve, čak i kada rezultati nisu bili odmah vidljivi. Upravo dva znaka ulaze u fazu u kojoj nagrada postaje gotovo neizbježna.

Bik

Za Bikove, početak marta donosi stabilnost i osjećaj sigurnosti koji je dugo nedostajao. Energije ovog perioda aktiviraju polje karijere, rada i ličnih resursa, što znači da se mogu otvoriti vrata povećanja prihoda, novih poslovnih prilika ili finansijskog olakšanja koje ste dugo čekali. Ono što je ranije djelovalo kao spor proces sada dobija ubrzanje.

Novac može doći kroz rezultate prethodnih odluka, dogovora ili projekata koji su dugo sazrijevali. Ključna promjena za Bikove nije samo u iznosima, već u osjećaju da se trud konačno isplatio. Period neizvjesnosti zamjenjuje jasnija slika budućnosti.

Lav

Lavovi ulaze u fazu pojačane vidljivosti i priznanja. Početak marta donosi energiju koja podržava ambiciju, inicijativu i hrabre poteze, a upravo ti potezi mogu imati direktan finansijski efekat. Situacije koje su dugo bile u fazi pregovora ili odlaganja sada mogu dobiti pozitivan epilog.

Finansijski priliv može biti povezan sa poslovnim uspjesima, bonusima, novim saradnjama ili nagradama za raniji rad. Lavovi će posebno osjetiti da se energija mijenja u njihovu korist – kao da se okolnosti slažu na način koji donosi konkretnu materijalnu korist.

Početak marta tako postaje simbol prelaza iz perioda čekanja u period nagrade. Za Bikove i Lavove, ovo je vrijeme kada se finansijska situacija može značajno popraviti, a osjećaj kontrole i sigurnosti postati znatno jači. Strpljenje, dosljednost i vjera u sopstvene odluke sada donose rezultate koji se ne mogu ignorisati, prenosi Ona.