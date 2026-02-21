Logo
Voditeljka sa pirsingom u nosu i tetovažama vodila vijesti: Uslijedila je burna debata

21.02.2026

19:49

Водитељка са пирсингом у носу и тетоважама водила вијести: Услиједила је бурна дебата
Foto: Printscreen/X

Viralni video mlade voditeljke vesti iz Alabame izazvao je raspravu o stereotipima i modnim trendovima na američkom Jugu. Snimak objavljen 16. februara na mreži X, prikazuje tamnokosu devojku s tetovažama i pirsingom u nosu kako za voditeljskim stolom izveštava o proizvodnji projektila jedne kompanije.

Riječ je o Ejveri Luis, studentkinji fakultetske televizije "Troy University". Pitanje je li njen stil zaista gotički postalo je posebno zanimljivo; neki su komentirali da se pojam "gotički" previše olako koristi i da bi ga, kako su se šalili, trebalo "ukinuti".

Rasprava o stereotipima

Mnogi su video protumačili kao iznenađenje što osoba alternativnog izgleda radi na televiziji u Alabami. Drugi su istaknuli da alternativna scena na američkom Jugu nije nova i da je zapravo prisutnija nego što se misli. Korisnici su podsjetili da gotički stilovi na Jugu imaju duboke korijene te da stereotipi često ne odražavaju stvarnost. Spominjalo se i da su stilovi iz 2000-ih i 2010-ih danas češći u ruralnim sredinama nego u velikim gradovima.

