Voditeljka sa pirsingom u nosu i tetovažama vodila vijesti: Uslijedila je burna debata

Viralni video mlade voditeljke vesti iz Alabame izazvao je raspravu o stereotipima i modnim trendovima na američkom Jugu. Snimak objavljen 16. februara na mreži X, prikazuje tamnokosu devojku s tetovažama i pirsingom u nosu kako za voditeljskim stolom izveštava o proizvodnji projektila jedne kompanije.

Riječ je o Ejveri Luis, studentkinji fakultetske televizije "Troy University". Pitanje je li njen stil zaista gotički postalo je posebno zanimljivo; neki su komentirali da se pojam "gotički" previše olako koristi i da bi ga, kako su se šalili, trebalo "ukinuti".

They got goth chick news in Alabama now pic.twitter.com/fZnwgf2nCn — Silly Little Guy (@Czar_Of_Silly) February 17, 2026

Rasprava o stereotipima

Mnogi su video protumačili kao iznenađenje što osoba alternativnog izgleda radi na televiziji u Alabami. Drugi su istaknuli da alternativna scena na američkom Jugu nije nova i da je zapravo prisutnija nego što se misli. Korisnici su podsjetili da gotički stilovi na Jugu imaju duboke korijene te da stereotipi često ne odražavaju stvarnost. Spominjalo se i da su stilovi iz 2000-ih i 2010-ih danas češći u ruralnim sredinama nego u velikim gradovima.