Vukovi mogu da se naviknu na ljude, evo i kada

21.02.2026

12:57

Вук
Foto: Pixabay/Wildfaces

Vukovi se plaše ljudi, ali mogu da prevaziđu taj strah i naviknu se na blizinu ljudi, zaključeno je u najnovijoj, danas objavljenoj studiji naučnika sa Veterinarskog fakulteta u Beču.

Šefica studije Sara Maršal-Pescini rekla je da rezultati pokazuju da vukovi fleksibilno prilagođavaju svoje ponašanje i rizicima i mogućnostima u pejzažima u kojima dominira čovjek, prenosi portal Našenal Lajberi of Medicin.

Prema njenim riječima, to je ključni faktor uspjeha vukova u urbanim područjima.

Ljudi prema vukovima gaje ambivalentan odnos, navode istraživači.

S jedne strane ih vide kao simbol snage, inteligencije i lovačkih vještina, a s druge strane kao zle i opasne.

Za vuka, čovjek predstavlja opasnost, ali istovremeno mu omogućava pristup hrani, na primjer domaćim životinjama poput ovaca ili koza.

Tim naučnika je proučavao ponašanje 185 vukova u različitim područjima centralne Italije, odnosno kako se ponašaju u sredinama pod uticajem čovjeka.

илу-вук-28012026

Zanimljivosti

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

Jedno od područja bilo je oko Firence, gdje su naučnici kamerama dokumentovali reakcije vukova na nepoznate predmete povezane sa ljudima, na primer igračke i ljudske glasove.

Analiza video-snimaka pokazuje da su se vukovi u početku plašili objekata, ali su strah postepeno gubili.

Kada su čuli ljudske glasove, ponašali su se uplašeno, ali i tu je tokom vremena nastao efekat navikavanja.

U oba slučaja, životinje su bile manje plašljive kada nisu bile same, već u grupi.

,,Blizina vukova u gusto naseljenim sredinama je novi fenomen“, navode naučnici i dodaju da s obzirom na raznovrsnu dostupnost hrane, sposobnost rješavanja problema i učenje, može da se pretpostavi da upravo društvenost životinja jača njihovu sposobnost da uspijevaju i u sredinama koje oblikuje čovjek.

Ova ekstremna prilagodljivost otežava ljudima da planiraju efikasne mjere odvraćanja.

,,Zajedno, naši rezultati pokazuju veliki potencijal vukova da se snađu u ljudskim sredinama zahvaljujući raznovrsnom, fleksibilnom i kompleksnom ponašanju“, navode istraživači i dodaju da ostaje otvoreno pitanje da li ljudi mogu da odgovore na izazov koegzistencije sa životinjama koje imaju slične efikasne i kompleksne sposobnosti.

