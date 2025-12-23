Logo
Propala sjednica Doma naroda: Ko zapravo blokira evropski put BiH?

Branka Dakić

23.12.2025

19:29

Foto: Srna

Nenad Vuković i Želimir Nešković nisu se vratili u salu poslije pauze.

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bih tako je prekinuta, jer nije bilo kvoruama za nastavak, s obzirom na to da sjednici nije prisustvovao Sredoje Nović. Vuković i Nešković na telefon se ne javljaju, ali je očigledno da im je zasmetalo to što predsjedavajući Doma Kemal Ademović nije prihvatio da se o prijedlozima zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, Zakonu o PDV-u i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama raspravlja na samom početku sjednice.

''Jasno sam ja ovdje napisao kako izgledaju po redu tačke dnevnog reda, znači, jedan, dva i tri su ove koje sam ja predložio, a koje ste vi iz Kolegijuma predložili su četiri i pet“, rekao je Želimir Nešković, delegat u Klubu Srba u Domu naroda PS BiH.

Delegati su prihvatili da se na dnevni red uvrsti Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržuštu električne enregije, ali kaao treća tačka, što je za Neškovića bilo neprihvatljivo, pa nije želio da se o uvrštavanju prijedloga druga dva zakoan delegati uopšte izjašnjavaju. Sjednica je sazvana kako bi se raspravljalo o Izmjenama zakona o Sudu Bih i VSTS-u i Kolegijum je taj koji odlučio je redoslijed dnevnog reda, jasan je Kemal Ademović.

''Ja kažem, vi ste predložili tačku, ja redoslijed i tako se izjašnjavalo“, rekao je Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda PS BiH.

Današnja sjednica Doma naroda pokazala je ko, zapravo, blokira evropski put BiH, stav je Nikole Špirića.

''U nekoliko tih sjednica se pokušava prebaciti odgovornost zbog insistiranja tog da to nešto bude broj jedan, da bi se optužili drugi, koji sudjeluju u radu Doma i nastoje da se uvrste evropski zakoni. Ja mislim da je to uveliko počela predizborna kampanja, ali ja se nadam da će dobiti to što zaslužuju, da ih narod neće nagraditi“, rekla je Marina Pendeš, šef Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH.

Sada je izvjesno da je ova godina definitivno izgubljena kada je riječ o nastavku pregovora BiH sa Evropskom unijom. Između ostalo, nisu optimistične prognoze ni za narednu, u kojoj će se političari vjerovatno više pozabaviiti pripremama za izbore, nego evropskim putem BiH.

Dom naroda

Nenad Vuković

Želimir Nešković

Marina Pendeš

