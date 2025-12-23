Špirić: Vukoviću i Neškoviću nije uspjelo da budu ni dopuna Kluba Bošnjaka

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je danas demantovana sarajevska inat politika kojom se želi predstaviti da Republika Srpska, SNSD i Milorad Dodik blokiraju sve i da je javnost danas imala priliku da vidi ko blokira procese.

Špirić je rekao da delegatima Želimiru Neškoviću i Nenadu Vukoviću danas na sjednici Doma naroda, na čijem dnevnom redu su bili prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH /VSTS/ i Sudu BiH, nije pomoglo da budu ni dopuna Kluba Bošnjaka.

"Uloga napuštanja sjednice je bila namijenjena meni. Ja tri godine vodim borbu da pomičemo stvari koliko možemo", rekao je Špirić nakon što su Nešković i Vuković napustili hitnu sjednicu Doma naroda.

Špirić je rekao da je današnja sjednica neuspješna jer je opozicija iz Republike Srpske uskratila kvorum.

"Ovo je bila pokazna vježba kako se Dom naroda, jedan od parlamentarnih domova Parlamentarne skupštine BiH, nastoji pretvoriti u Predstavnički dom, jer je opozicija došla sa idejom da ono što je usvojeno u Predstavničkom domu, bude i stav Doma naroda", rekao je Špirić novinarima u pauzi zasjedanja.

Špirić je pojasnio da je Kolegijum utvrdio dnevni red sjednice i predložio da se raspravlja o Prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH /VSTS/ i Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH.

Špirić je naveo da u Poslovniku piše da Kolegijum utvrđuje dnevni red, a da delegati dopunjuju dnevni red, te da danas nije bilo hrabrosti da se o dva predložena zakonska prijedloga raspravlja.

"Oni /opozicija/ hoće da kažu da će biti Evrope u BiH, koliko njih ima u vlasti. Vlast se dobija na izborima, a oni su već danas vodili izbornu kampanju i to preko grbače građana BiH", rekao je Špirić.

Špirić je rekao da je poslanik Midhat Čaušević, izjavom da je Bošnjačkim predstavnicima potrebno pet srpskih predstavnika da naprave novu BiH, iskazao istinu, samo što ih u Domu naroda nema pet.

"Oni su pet našli u Predstavničkom domu i zato je Prijedlog zakona o regulatoru prošao u Predstavničkom domu. Ta petorka postoji u Predstavničkom domu, ali u Domu naroda ne postoji", rekao je Špirić.

Špirić je pojasnio da to što su prijedlozi zakona o VSTS i Sudu bili na dnevnom redu, nije značilo njihovo usvajanje, nego otvaranje mogućnosti da se razgovara i da se definišu amandmani.

Špirić je svim Katolicima čestitao predstojeći Božić.