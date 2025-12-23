Košarac: Espo konvencija traži zvanične odgovore u vezi sa Trgovskom gorom

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac potvrdio je Srni da je Implementacioni komitet Espo konvencije zatražio od Hrvatske da zvanično i detaljno objasni svoje postupanje u odnosu na BiH povodom plana izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

- Iz Implementacionog komiteta Espo konvencije stigla nam je ohrabrujuća vijest u vezi sa problematikom izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori. Naime, ovaj komitet je na prošloj sjednici zatražio od Hrvatske da zvanično i detaljno objasni svoje postupanje u odnosu na BiH povodom Trgovske gore", rekao je Košarac.

On je pojasnio da Hrvatska mora da odgovori, između ostalog, zbog čega nije dostavila dokumentaciju koju joj je tražila BiH, na koji način je tačno uzela u obzir primjedbe BiH na sadržaj Studije uticaja na životnu sredinu, te da detaljno obrazloži na koji način je izabrala lokaciju za skladište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koje su joj bile alternative i kako je konsultovala BiH u tom procesu.

Košarac je podsjetio da je BiH 1. aprila pokrenula formalni postupak protiv Hrvatske pred Implementacionim komitetom Espo konvencije.

- U detaljno obrazloženoj predstavci, sa stotinama stranica priloženih materijala, istakli smo višestruka kršenja Espo konvencije od strane Hrvatske. Implementacioni komitet je prihvatio da uzme u razmatranje ovu predstavku, te je pozvao Hrvatsku na odgovor. Hrvatska je dala svoj odgovor 21. avgusta, nakon čega je ove podneske razmatrao Implementacioni komitet na pomenutoj sjednici - rekao je Košarac.

U izvještaju sa ove sjednice navedeno je da su obje strane dobile određena pitanja od Komiteta na koja je bilo neophodno obrazloženo odgovoriti do 15. decembra.

Prema njegovim riječima, BiH je svoje odgovore dostavila u datom roku, te je obrazložila i razvoj činjeničnog stanja u periodu nakon podnošenja predstavke komitetu.

- Dovoljno je napomenuti da je Hrvatska od Implementacionog komiteta dobila zahtjeve za odgovorima i pojašnjenjima u pogledu desetina različitih pitanja, dok je BiH dobila samo dva pitanja. Ova pitanja pokazuju da je Implementacioni komitet savjesno i brižno razmatrao predstavku BiH, te da je Hrvatskoj postavio pitanja na koja godinama izbjegava da da odgovore - istakao je Košarac.

On je najavio da će ovi podnesci biti razmatrani na sljedećoj sjednici Komiteta, u februaru, dok će strane i usmeno iznijeti svoje pozicije na sjednici u Ženevi u maju 2026. godine.

Hrvatski sabor izglasao je u ponedjeljak, 15. decembra, Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.