Logo
Large banner

Košarac: Espo konvencija traži zvanične odgovore u vezi sa Trgovskom gorom

Izvor:

SRNA

23.12.2025

13:42

Komentari:

0
Кошарац: Еспо конвенција тражи званичне одговоре у вези са Трговском гором
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac potvrdio je Srni da je Implementacioni komitet Espo konvencije zatražio od Hrvatske da zvanično i detaljno objasni svoje postupanje u odnosu na BiH povodom plana izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

- Iz Implementacionog komiteta Espo konvencije stigla nam je ohrabrujuća vijest u vezi sa problematikom izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori. Naime, ovaj komitet je na prošloj sjednici zatražio od Hrvatske da zvanično i detaljno objasni svoje postupanje u odnosu na BiH povodom Trgovske gore", rekao je Košarac.

Пуцњава на бициклисте-23122025

Svijet

Iz automobila u pokretu pucao na bicikliste

On je pojasnio da Hrvatska mora da odgovori, između ostalog, zbog čega nije dostavila dokumentaciju koju joj je tražila BiH, na koji način je tačno uzela u obzir primjedbe BiH na sadržaj Studije uticaja na životnu sredinu, te da detaljno obrazloži na koji način je izabrala lokaciju za skladište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koje su joj bile alternative i kako je konsultovala BiH u tom procesu.

Košarac je podsjetio da je BiH 1. aprila pokrenula formalni postupak protiv Hrvatske pred Implementacionim komitetom Espo konvencije.

- U detaljno obrazloženoj predstavci, sa stotinama stranica priloženih materijala, istakli smo višestruka kršenja Espo konvencije od strane Hrvatske. Implementacioni komitet je prihvatio da uzme u razmatranje ovu predstavku, te je pozvao Hrvatsku na odgovor. Hrvatska je dala svoj odgovor 21. avgusta, nakon čega je ove podneske razmatrao Implementacioni komitet na pomenutoj sjednici - rekao je Košarac.

Весна

Srbija

Vesna otvorila majčin krevet poslije njene smrti i umalo se onesvijestila

U izvještaju sa ove sjednice navedeno je da su obje strane dobile određena pitanja od Komiteta na koja je bilo neophodno obrazloženo odgovoriti do 15. decembra.

Prema njegovim riječima, BiH je svoje odgovore dostavila u datom roku, te je obrazložila i razvoj činjeničnog stanja u periodu nakon podnošenja predstavke komitetu.

- Dovoljno je napomenuti da je Hrvatska od Implementacionog komiteta dobila zahtjeve za odgovorima i pojašnjenjima u pogledu desetina različitih pitanja, dok je BiH dobila samo dva pitanja. Ova pitanja pokazuju da je Implementacioni komitet savjesno i brižno razmatrao predstavku BiH, te da je Hrvatskoj postavio pitanja na koja godinama izbjegava da da odgovore - istakao je Košarac.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Društvo

Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

On je najavio da će ovi podnesci biti razmatrani na sljedećoj sjednici Komiteta, u februaru, dok će strane i usmeno iznijeti svoje pozicije na sjednici u Ženevi u maju 2026. godine.

Hrvatski sabor izglasao je u ponedjeljak, 15. decembra, Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

Društvo

Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

41 min

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

45 min

0
Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Region

Filmska prevara u Crnoj Gori: Predstavio se kao rođak iz BiH, pa uzeo 1.500 evra

1 h

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Društvo

Potpisan sporazum Ministarstva prosvjete i Javnog fonda za dječiju zaštitu

1 h

0

Više iz rubrike

Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

BiH

Možemo li uskoro očekivati nove cijene vozačkih dozvola u BiH

1 h

0
Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

BiH

Cvijanović poručila Zvizdiću: Ako vam niko ne valja, onda je najčešće problem u vama

2 h

0
Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

BiH

Košarac: Da živimo u normalnoj zemlji CIK bi bio smijenjen, ali živimo u BiH

3 h

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

BiH

Dom naroda o Sudu BiH i VSTS

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner