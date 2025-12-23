Potpisan sporazum Ministarstva prosvjete i Javnog fonda za dječiju zaštitu

Sporazum o saradnji između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Javnog fonda za dječiju zaštitu kojim se dodatno definišu prava i obaveze u vezi sa sufinansiranjem boravka određenih kategorija djece predškolskog uzrasta u ustanovama koje obavljaju djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja potpisali su danas ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i v.d. direktora Javnog fonda za dječiju zaštitu Nedeljko Jović.

Ovim sporazumom strane potpisnice bliže definišu međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom naknade sredstava predškolskim ustanovama i ustanovama koje u skladu sa novim Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju obavljaju djelatnost predškolskog vaspitanja, a za sufinansiranje boravka djece od devet mjeseci do polaska u školu kojima je utvrđen status djece bez roditeljskog staranja i djece sa smetnjama u razvoju koja imaju nalaz i mišljenje stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Ranijim sporazumom ova prava i obaveze bila su definisana na način da je Javni fond za dječiju zaštitu obezbjeđivao naknadu za sufinansiranje boravka navedene kategorije djece u predškolskoj ustanovi, dok je novim sporazumom ovo pravo prošireno i na djecu iz iste kategorije koja borave u osnovnim školama i ustanovama socijalne zaštite koje obavljaju djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, čime je izvršeno usklađivanje Sporazuma sa novim Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Cilj sporazuma je stvaranje optimalnih uslova za pravilan rast i razvoj djece, kako bi svako dijete, bez obzira na sredinu iz koje potiče i svoje individualne mogućnosti, imalo uslove za zdrav početak života i kako bi dostiglo svoj puni potencijal.

Pomenuto pravo do sada je koristilo 499 djece, a koja su u proteklih pet godina, pohađala preko 40 predškolskih ustanova, kako javnih tako i privatnih, širom Republike Srpske.

Javni fond za dječiju zaštitu je za ove namjene do sada izdvojio sredstva u iznosu od 963.928,9 KM.