Velika potraga za nestalim stranim državljanima u BiH: Na terenu 18 spasilaca

Izvor:
ATV
23.12.2025
08:01
Komentari:0
Gorska služba spašavanja Stanica Zenica zaprimila je poziv za intervenciju u kojoj su izgubljene četiri strane državljanke/državljanina.
- Naši timovi su odmah stavljeni u pripravnost i upućeni na teren, u skladu s važećim procedurama.
Na teren je upućeno naših 18 spasilaca!!
Više informacija biće objavljeno nakon završetka akcije – navode iz GSS-a Zenica.
