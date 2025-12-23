Velika potraga za nestalim stranim državljanima u BiH: Na terenu 18 spasilaca

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica zaprimila je poziv za intervenciju u kojoj su izgubljene četiri strane državljanke/državljanina.

- Naši timovi su odmah stavljeni u pripravnost i upućeni na teren, u skladu s važećim procedurama.

Na teren je upućeno naših 18 spasilaca!!

Više informacija biće objavljeno nakon završetka akcije – navode iz GSS-a Zenica.