Vjeruje se da se danas treba moliti za iscjeljenje

Izvor:

Kurir

23.12.2025

07:03

Komentari:

0
Вјерује се да се данас треба молити за исцјељење
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju svete mučenike Minu, Ermogena i Evgrafa.

I Mina i Ermogen behu Atinjani rodom. Obojica su živjeli u Carigradu u velikoj časti i kod cara i kod naroda. Mina bješe poznat zbog velike učenosti i krasnorečivosti, i spolja držaše se kao neznabožac, u srcu, pak, beše ubeđeni hrišćanin. Ermogen biješe eparh carigradski, i držaše se neznaboštva spolja i iznutra, premda biješe milosrdan i činjaše mnoga dobra djela.

Kada buknu neka raspra između hrišćana i neznabožaca u Aleksandriji, car Maksimin posla Minu, da utiša metež i da hrišćanstvo istrebi iz toga grada. Mina ode i uspostavi mir, no objavi sebe hrišćaninom, i obrati mnoge neznabošce u vjeru pravu rječitošću i čudesima mnogim.

НСРС

Republika Srpska

NSRS o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima

Čuvši za ovo, car posla Ermogena, da Minu kazni i hrišćanstvo uguši. Ermogen izvede Minu na sud, odseče mu stopala i jezik, i izbode oči, pa ga onda baci u tamnicu. U tamnici Mini se javi sam Gospod Isus, iscjeli i utješi Svoga stradalca. Vidjevši Minu, čudesno iscjeljenog, Ermogen se krsti i poče propovedati silnu veru Hristovu. Ermogen je potom postavljen za episkopa u Aleksandriji.

Tada razjareni Maksimin sam ode u Aleksandriju i stavi Minu i Ermogena na velike muke, koje oni hrabro izdržaše, pomagani blagodaću Božjom. Videći hrabrost ovih Hristovih vojnika i čudesa Božja na njima, javi se pred sudilištem Evgraf, tajnik i prijatelj svetog Mine, i viknu caru u lice "I ja sam hrišćanin!" Car se razbjesni, trže mač i poseče svetog Evgrafa. Potom naredi nečestivi car da dželati mačem posjeku svete Minu i Ermogena.

Njihove svete mošti, bačene su u more, čudesnim načinom doploviše u Carigrad, gdje ih episkop, kome se u snu o tome javi, svečano dočeka i česno sahrani.

Tropar

Uzdržanjem umrtviše ognjene pokrete strasti i slabosti, Hristovi mučenici, primivši blagodat da liječe bolesti nemoćnih, i za života i poslije smrti čineći čuda. Zaista je preslavno čudo, kako same kosti toče iscjeljenje: Slava Jedinome Stvoritelju Bogu.

Vjeruje se da bi na današnji dan trebalo da se pomolite svetim mučenicima za iscjeljenje i zapalite svijeću u crkvi, prenosi Kurir.

SPC

molitva

svetac

Komentari (0)
