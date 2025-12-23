Dom naroda o Sudu BiH i VSTS

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

Ova dva prijedloga zakona različitog su teksta u odnosu na prijedloge koje je juče razmatrao Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Delegati bi ove zakone trebalo da razmatraju u prvom čitanju, po skraćenom postupku.

Predstavnički dom Parlamenta BiH juče je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji je uputila opozicija iz Republike Srspke.