Dom naroda o Sudu BiH i VSTS

23.12.2025

06:58

Komentari:

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС
Foto: SRNA

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

Ova dva prijedloga zakona različitog su teksta u odnosu na prijedloge koje je juče razmatrao Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Кромпир

Srbija

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

Delegati bi ove zakone trebalo da razmatraju u prvom čitanju, po skraćenom postupku.

Predstavnički dom Parlamenta BiH juče je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji je uputila opozicija iz Republike Srspke.

Dom naroda BiH

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

09

32

Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

09

27

Eksplozija u rudniku, ima mrtvih

