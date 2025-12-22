Logo
Large banner

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Izvor:

ATV

22.12.2025

17:12

Komentari:

0
Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je danas poslanik SDA Midhat Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i šta treba da bude uloga opozicije iz Republike Srpske - dovesti u "red" BiH tako što će ukinuti Republiku Srpsku.

"Prvo je Alija Izetbegović rekao da čekaju Srbe koji će prihvatiti BiH, a odreći se Republike Srpske. Potom se Mladen Ivanić u Zenici pohvalio šta je sve oteo od Srpske", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je dodao da je trenutak iskrenosti Čauševića, Srbima nauk za sva vremena.

Poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Midhat Čaušević rekao je danas na sjednici da "za mjesec dana sa pet poslanika, odnosno sa većinom iz Srpske i sa većinom iz Federacije BiH, može BiH dovesti na zavidan položaj".

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

PD PS BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Иван Бегић кандидат за потпредсједника Републике Српске, подржаће га и СДП БиХ

Republika Srpska

Ivan Begić kandidat za potpredsjednika Republike Srpske, podržaće ga i SDP BiH

53 min

0
Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом

Republika Srpska

Dodik: Patriotizam znači stvarati istoriju intelektom i radom

54 min

1
Фицо јасан: Словачка ће гласати против!

Svijet

Fico jasan: Slovačka će glasati protiv!

1 h

0
Три државе створиле своју верзију НАТО-а

Svijet

Tri države stvorile svoju verziju NATO-a

1 h

0

Više iz rubrike

Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

BiH

Usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u, Zakon o Sudu povučen iz procedure

2 h

0
Коридор 5Ц

BiH

Ne mogu povući pare: Obustavljeno finansiranje Autocesta FBiH

3 h

0
Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

BiH

Vulić: SNSD će iz principijelnih razloga podržati Prijedlog zakona o VSTS-u

4 h

0
Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

BiH

Kojić: Opasno je na pretpostavkama raditi reformu pravosuđa

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

17

07

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner