Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

22.12.2025
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je danas poslanik SDA Midhat Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i šta treba da bude uloga opozicije iz Republike Srpske - dovesti u "red" BiH tako što će ukinuti Republiku Srpsku.
"Prvo je Alija Izetbegović rekao da čekaju Srbe koji će prihvatiti BiH, a odreći se Republike Srpske. Potom se Mladen Ivanić u Zenici pohvalio šta je sve oteo od Srpske", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Dodik je dodao da je trenutak iskrenosti Čauševića, Srbima nauk za sva vremena.
Poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Midhat Čaušević rekao je danas na sjednici da "za mjesec dana sa pet poslanika, odnosno sa većinom iz Srpske i sa većinom iz Federacije BiH, može BiH dovesti na zavidan položaj".
