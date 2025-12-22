Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je danas poslanik SDA Midhat Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i šta treba da bude uloga opozicije iz Republike Srpske - dovesti u "red" BiH tako što će ukinuti Republiku Srpsku.

"Prvo je Alija Izetbegović rekao da čekaju Srbe koji će prihvatiti BiH, a odreći se Republike Srpske. Potom se Mladen Ivanić u Zenici pohvalio šta je sve oteo od Srpske", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je dodao da je trenutak iskrenosti Čauševića, Srbima nauk za sva vremena.

Poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Midhat Čaušević rekao je danas na sjednici da "za mjesec dana sa pet poslanika, odnosno sa većinom iz Srpske i sa većinom iz Federacije BiH, može BiH dovesti na zavidan položaj".