Mali, Burkina Faso i Niger pokrenuli su zajedničke vojne snage kako bi se suprotstavili islamističkim pobunama u Sahelu, što ukazuje na rastuće bezbjednosne i političke tenzije u zapadnoj Africi, u trenutku kada Nigerija nastoji da se nametne kao regionalni stabilizator.

Ovaj potez tumači se kao preventivna mjera protiv mogućeg povratka francuske vojske i odražava zabrinutost zbog obnove stranih intervencija, naročito nakon reakcije Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) na neuspješan puč u Beninu i uloge koju je u tome imala Francuska.

Zajedničke snage Saveza država Sahela (FU-AES), koje broje oko 5.000 vojnika, zvanično su pokrenute u subotu u vazduhoplovnoj bazi u Bamaku. Ceremonijom je predsedavao lider malijske hunte, general Asimi Goita.

Snage okupljaju trupe iz sve tri zemlje radi sprovođenja koordinisanih operacija protiv ekstremističkih grupa koje su ubile hiljade ljudi i raselile milione širom pogranične trojne zone, piše Business Insider Africa.

General iz Burkine Faso, Dauda Traore, imenovan je za komandanta snaga. Njihovo sjedište biće u Nijameju, glavnom gradu Nigera, a jedinica će delovati uz sopstvene vazdušne, obaveštajne i kopnene koordinacione kapacitete. Ceremoniji su prisustvovali ministri odbrane sve tri zemlje, kao i ambasadori i međunarodni predstavnici akreditovani u Maliju.

Savez je formiran nakon povlačenja Malija, Burkine Faso i Nigera iz ECOWAS-a, organizacije koju optužuju za uvođenje kaznenih sankcija i podrivanje njihovih interesa nakon niza vojnih pučeva, prenosi Dnevnik.hr.

FU-AES odražava hitnu potrebu za odgovorom na širenje džihadističkih aktivnosti, ali i nastojanje saveza da smanji oslanjanje na strukture pod vođstvom ECOWAS-a, u trenutku kada se suočava sa sve većim međunarodnim pritiscima.

Sjedinjene Američke Države nedavno su proširile ograničenja putovanja tako da obuhvate zemlje povezane sa Savezom država Sahela. Burkina Faso, Mali i Niger sada podležu potpunim restrikcijama ulaska, uključujući obustavu izdavanja viza, zbog bezbjednosnih rizika povezanih sa aktuelnim terorističkim aktivnostima i problemima u upravljanju.

Francuska, s druge strane, nastoji da ponovo učvrsti svoj uticaj u Sahelu produbljivanjem saradnje sa državama članicama ECOWAS-a, prije svega sa Nigerijom, nakon ranijeg povlačenja svojih trupa. Ovi napori odvijaju se u kontekstu zabrinutosti zbog prodaje uranijuma Rusiji i ključne uloge koju je Francuska imala u sprečavanju nedavnih vojnih pučeva.