Zelenski: Odustaćemo od članstva u NATO ako dobijemo snažne bezbjednosne garancije

Izvor:

Tanjug

14.12.2025

16:02

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Ukrajina je spremna da odustane od zahtjeva za pristupanje NATO ukoliko Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ponude dovoljno snažne bezbjednosne garancije u okviru tekućih pregovora o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Govorimo o bilateralnim bezbjednosnim garancijama između Ukrajine i SAD, odnosno garancijama sličnim Članu 5 NATO-a, kao i bezbjednosnim garancijama za nas od naših evropskih partnera i drugih zemalja poput Kanade, Japana i drugih - rekao je Zelenski, prenosi Fajnenšel tajms.

On je rekao da još nije dobio odgovor od Bijele kuće u vezi sa predloženim revidiranim planom za okončanje rata, a koji su sastavili ukrajinski i evropski lideri.

Taj plan od 20 tačaka uključuje i teritorijalne ustupke Rusiji.

tramp zelenski

Svijet

Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner, stigli su ranije danas u Berlin u sastavu američke delegacije za pregovore o ukrajinskom mirovnom procesu.

Izvori iz njemačke vlade su za Bild rekli da će razgovori sa predstavnicima Ukrajine u Berlinu trajati dva dana, kao i da će danas biti održani preliminarni razgovori sa savjetnicima za spoljnu politiku, uključujući i sa predstavnicima SAD i Ukrajine.

Sastanak između njemačkog kancelara Fridriha Merca i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zakazan je za sutra uveče, kada će u Berlin stići i šefovi država i vlada evropskih zemalja, kao i visoki zvaničnici Evropske unije i NATO.

Tagovi:

Volodimir Zelenski

NATO

