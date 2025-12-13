Tramp: Uslijediće odmazda protiv "Islamske države"

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je ozbiljne mjere odmazde protiv "Islamske države" nakon smrti američkih vojnika u napadu u sirijskom gradu Palmiri.

- Ovo je bio napad "Islamske države" na SAD i Siriju u veoma opasnom dijelu Sirije, koji nije u potpunosti pod njihovom kontrolom. Predsjednik Sirije Ahmed el Šara je izuzetno ljut i uznemiren ovim napadom. Uslijediće veoma ozbiljna odmazda - napisao je Tramp u objavi na mreži "Socijalna istina".

Pentagon je ranije saopštio da su dva američka vojnika i jedan civil prevodilac ubijeni danas u napadu kod sirijskog grada Palmire, dok su trojica ranjena.