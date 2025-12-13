Tramp najavio kopnene udare na ciljeve u Latinskoj Americi

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je početak kopnenih udara na ciljeve u Latinskoj Americi, pojasnivši da će meta biti ljudi koji unose droge.

"Ovo nisu kopneni udari na Venecuelu, ovo su kopneni udari na užasne ljude koji unose droge i ubijaju naše građane. Ovo nisu nužno ljudi iz Venecuele", rekao je Tramp, prenose mediji.

Vašington mjesecima optužuje Karakas da ne čini dovoljno u borbi protiv krijumčarenja droge.

Već sedmicama traju akcije američke vojske i vazduhoplovstva u blizini venecuelanske obale usmjerene na brodove za koje Trampova administracija tvrdi da prevoze drogu.

Mnogi ove akcije vide kao pojačan pritisak na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura kome Amerika na teret stavlja narko-terorizam.

On kaže da Vašington izmišlja rat protiv njega.

Venecuelanska vlast je takođe najavila masovnu mobilizaciju vojske i civila kako bi se odbranila od potencijalnih američkih napada.

Nedavno je i "Džerald Ford", najveći američki nosač aviona, ušao u Karipsko more, što samo predstavlja nastavak priliva američkog naoružanja i pojačavanje pritiska na Venecuelu.

Tramp je, pravdajući udare na brodove, rekao da su narko-karteli "nezakoniti borci" i da su plovila koje napada SAD dio oružanog sukoba.