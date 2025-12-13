Logo
Large banner

Tramp najavio kopnene udare na ciljeve u Latinskoj Americi

Izvor:

SRNA

13.12.2025

13:56

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je početak kopnenih udara na ciljeve u Latinskoj Americi, pojasnivši da će meta biti ljudi koji unose droge.

"Ovo nisu kopneni udari na Venecuelu, ovo su kopneni udari na užasne ljude koji unose droge i ubijaju naše građane. Ovo nisu nužno ljudi iz Venecuele", rekao je Tramp, prenose mediji.

Vašington mjesecima optužuje Karakas da ne čini dovoljno u borbi protiv krijumčarenja droge.

Već sedmicama traju akcije američke vojske i vazduhoplovstva u blizini venecuelanske obale usmjerene na brodove za koje Trampova administracija tvrdi da prevoze drogu.

Никол Мегроу

BiH

Cvijanović: Zadovoljstvo zbog dobre saradanje sa administracijom Donalda Trampa

Mnogi ove akcije vide kao pojačan pritisak na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura kome Amerika na teret stavlja narko-terorizam.

On kaže da Vašington izmišlja rat protiv njega.

Venecuelanska vlast je takođe najavila masovnu mobilizaciju vojske i civila kako bi se odbranila od potencijalnih američkih napada.

Nedavno je i "Džerald Ford", najveći američki nosač aviona, ušao u Karipsko more, što samo predstavlja nastavak priliva američkog naoružanja i pojačavanje pritiska na Venecuelu.

tramp zelenski svadja

Svijet

Tramp: Svima u Ukrajini se svidio mirovni plan, osim Zelenskom

Tramp je, pravdajući udare na brodove, rekao da su narko-karteli "nezakoniti borci" i da su plovila koje napada SAD dio oružanog sukoba.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Latinska Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Svijet

Tramp pojačava pritisak na Zelenskog: Dao mu rok?

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp najuticajnija ličnost evropske politike

19 h

0
Судница Међународног кривичног суда у Хагу

Svijet

Tramp sprema ukidanje finansiranje međunarodnih sudova!

21 h

0
Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Svijet

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

23 h

0

Više iz rubrike

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

Svijet

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

3 h

0
Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

Svijet

Rakun iz prodavnice alkoholnih pića osumnjičen i za druge "provale"

4 h

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Svijet

Erdogan nakon sastanka sa Putinom: Mir nije daleko

4 h

0
Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Svijet

Tramp pojačava pritisak na Zelenskog: Dao mu rok?

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

03

Gušenje u populizmu: Stanivukovićeva borba u banjalučkoj magli

16

38

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

16

04

Preko noći potonuo jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu

16

00

Zaharova: Neka EU izađe iz UN ako joj smetaju Rusi

15

54

Dodik: Cilj SNSD-a da Prnjavor učini još boljim mjestom za život

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner