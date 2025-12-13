Logo
Tramp pojačava pritisak na Zelenskog: Dao mu rok?

Izvor:

Agencije

13.12.2025

12:22

Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Predsjednik SAD Donald Tramp značajno je pojačao pritisak na predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog s ciljem postizanja rješenja sukoba u Ukrajini, piše njemački list Bild, pozivajući se na izvore.

Prema navodima sagovornika lista, Vašington podstiče Zelenskog na ustupke, između ostalog i u kontekstu korupcionaškog skandala koji, kako se navodi, umanjuje politički uticaj šefa kijevskog režima.

Njemački list ističe da će na predstojećem sastanku delegacija SAD, Evropske unije i Ukrajine biti razmatrana pitanja bezbjednosnih garancija, kao i sudbina ruskih aktiva. Prema tvrdnjama lista, novi nezvanični rok do koga bi Tramp želio da vidi rezultate mirovnog procesa jeste Božić.

Kako je ranije pisao Volstrit džurnal, specijalni izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof sastaće se tokom ovog vikenda sa Zelenskim u Berlinu. Na pregovorima bi, kako se navodi, mogli da učestvuju i predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijer Velike Britanije Kir Starmer i njemački kancelar Fridrih Merc.

Razmatranje američkog mirovnog plana

Prošle nedjelje predsjednik Rusije Vladimir Putin primio je u Kremlju Stiva Vitkofa i zeta Donalda Trampa, Džareda Kušnera. Razgovori su trajali oko pet sati i bili su posvećeni američkoj mirovnoj inicijativi, ali kompromisno rješenje za sada nije pronađeno.

Kako je kasnije saopštio ruski lider, Vašington je 27 tačaka prvobitnog plana podijelio u četiri paketa i predložio da se razmatraju odvojeno. Putin je naveo da je analiziran gotovo svaki element, ali da postoje tačke sa kojima se Moskva ne slaže.

Sa svoje strane, Vladimir Zelenski je u ponedjeljak otputovao u Veliku Britaniju, gdje je američki predlog razmatrao sa evropskim liderima. Ukrajinski mediji prenose da je nakon sastanka ponovo odbio da pravi ustupke po pitanju teritorija.

Prema podacima portala Aksios, Kijev je u međuvremenu dostavio Vašingtonu svoj odgovor na najnovije američke prijedloge za ukrajinsko rješenje.

