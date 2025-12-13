Logo
Large banner

Sijarto: Dogradnja nuklearne elektrane "Pakš dva" napreduje brže od planiranog

Izvor:

SRNA

13.12.2025

11:13

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Dogradnja Nuklearne elektrane "Pakš dva" napreduje brže nego što je planirano, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Sijarto je rekao da to omogućava da ranije počne izgradnja armiranobetonske konstrukcije potrebne za izlivanje prvog betona.

On je dodao da će u narednom periodu biti ugrađene ukupno 133 tone gvožđa, a da se izlivanje prvog betona očekuje 5. februara.

Nuklearna elektrana "Pakš dva", sa dva energetska bloka VVER-1200 generacije tri plus, imaće garantovani vijek trajanja od 60 godina.

Sijarto je naglasio da izgradnja dva nova bloka elektrane garantuje dugoročnu energetsku bezbjednost Mađarske i zaštitu šeme regulisanih cijena komunalnih usluga.

Штајарска удес

Svijet

Izgubljen još jedan život na putevima: Mladić (25) poginuo u jezivom sudaru

On je istakao da nisu prisutne američke ni evropske sankcije u vezi sa projektom i da su izdate sve potrebne mađarske dozvole.

Prethodnu proizvodnju i montažu armiranobetonskih elemenata izvele su mađarske firme, što, kako je naveo Sijarto, doprinosi jačanju domaće privrede i ekonomije.

Trenutna Nuklearna elektrana "Pakš", udaljena 100 kilometara od Budimpešte, proizvodi skoro polovinu električne energije Mađarske.

Po završetku novih blokova očekuje se da će udio nuklearne energije u proizvodnji struje biti udvostručen, čime će biti dodatno obezbijeđena energetska sigurnost zemlje.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

Društvo

Šeranić: Zdravlje važnije od svega – ugostitelji podržali zakon o pušenju

2 h

1
Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

Svijet

Puca plan EU o ruskoj imovini za Ukrajinu: Italija okrenula leđa Briselu?

2 h

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Savjeti, aktuelnosti i domaćinske priče

2 h

0
"Орбан се бори за повратак здравом разуму"

Svijet

"Orban se bori za povratak zdravom razumu"

2 h

0

Više iz rubrike

Изгубљен још један живот на путевима: Младић (25) погинуо у језивом судару

Svijet

Izgubljen još jedan život na putevima: Mladić (25) poginuo u jezivom sudaru

2 h

0
Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

Svijet

Puca plan EU o ruskoj imovini za Ukrajinu: Italija okrenula leđa Briselu?

2 h

0
"Орбан се бори за повратак здравом разуму"

Svijet

"Orban se bori za povratak zdravom razumu"

2 h

0
Захарова: Непрекидно расту трошкови земаља ЕУ

Svijet

Zaharova: Neprekidno rastu troškovi zemalja EU

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Ozempik za mačke? Gojazni ljubimci uskoro bi mogli dobijati injekcije za mršavljenje

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner