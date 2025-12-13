Sijarto: Dogradnja nuklearne elektrane "Pakš dva" napreduje brže od planiranog

Dogradnja Nuklearne elektrane "Pakš dva" napreduje brže nego što je planirano, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Sijarto je rekao da to omogućava da ranije počne izgradnja armiranobetonske konstrukcije potrebne za izlivanje prvog betona.

On je dodao da će u narednom periodu biti ugrađene ukupno 133 tone gvožđa, a da se izlivanje prvog betona očekuje 5. februara.

Nuklearna elektrana "Pakš dva", sa dva energetska bloka VVER-1200 generacije tri plus, imaće garantovani vijek trajanja od 60 godina.

Sijarto je naglasio da izgradnja dva nova bloka elektrane garantuje dugoročnu energetsku bezbjednost Mađarske i zaštitu šeme regulisanih cijena komunalnih usluga.

Svijet Izgubljen još jedan život na putevima: Mladić (25) poginuo u jezivom sudaru

On je istakao da nisu prisutne američke ni evropske sankcije u vezi sa projektom i da su izdate sve potrebne mađarske dozvole.

Prethodnu proizvodnju i montažu armiranobetonskih elemenata izvele su mađarske firme, što, kako je naveo Sijarto, doprinosi jačanju domaće privrede i ekonomije.

Trenutna Nuklearna elektrana "Pakš", udaljena 100 kilometara od Budimpešte, proizvodi skoro polovinu električne energije Mađarske.

Po završetku novih blokova očekuje se da će udio nuklearne energije u proizvodnji struje biti udvostručen, čime će biti dodatno obezbijeđena energetska sigurnost zemlje.