Šeranić: Zdravlje važnije od svega – ugostitelji podržali zakon o pušenju

RTRS

13.12.2025

11:04

Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу
Foto: ATV

Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a kojim se predviđa, između ostalog, zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, naći će se pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske 16. decembra.

I trebalo bi to da bude jedan od najvažnijih pomaka, u smislu zaštite javnog zdravlja, naglasio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, gostujući u našem Jutarnjem programu.

''Ugostitelji su shvatili ozbiljnost zakona i podržali ga, što samo pokazuje svijest da je zdravlje važnije od svega. 400 do 600 miliona KM godišnji su troškovi za liječenje osoba koje puše i koje su oboljele. Mi treba da u sistemu pronađemo tolika sredstva, koja zaista nisu mala. Tri četvrtine stanovništva podržava ovaj zakon koji je u pripremi'', istakao je Šeranić.

cigarete pusenje pixabay ilustracija

Društvo

Pušenje u kafićima i restoranima u Srpskoj uskoro bi mogla biti prošlost

Stav struke jeste da nije zdrava ni elektrosnka cigareta.

''To jeste dostupan i legalan proizovd, ali nije zdrav, jer da jeste, prodavao bi se u apotekama. Oko 11 odsto izdvajaju pušači za cigarete kada se uzme prosječna plata u Srpskoj, što zaista nije malo'', dodao je Šeranić.

Ako zakon prođe proceduru, počeće se primjenjivati od 1. avgusta 2026. godine.

илу-цигарете-07102025

Zdravlje

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

Dragan Gligorić, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju i šef Katedre za međunarodne ekonomske odnose Ekonomskog fakulteta UNI Banjaluka, naglašava da su posljednja istraživanja pokazala da 43 odsto odraslih puši, i to su stalni ili povremeni pušači.

''To je ogroman procenat u odnosu na našu populaciju. Učešće crnog tržišta cigaretama se smanjilo sa 18 odsto na svega sedam odsto, i to pokazuje da su inspekcije radile dobar posao. Ovaj zakon bi trebao da zaštiti prije svega pasivne pušače, dakle one koji su direktno izloženi pušačima'', rekao je Gligorić, piše RTRS.

Alen Šeranić

zdravlje

ugostitelji

pušenje

