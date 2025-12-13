"Ko krene za Budžak, završi na Laušu": Magla "okovala" Banjaluku

Gusta magla otežava odvijanje saobraćaja na većini puteva duž rijeka i preko planinskih prevoja u Republici Srpskoj, a kolovozi su vlažni i klizavi.

I u Banjaluci je slična situacija, gdje se jutros ne vidi "prst pred okom".

Magla u Banjaluci

Kako su nam pisali, u šaljivom maniru, čitaoci ATV portala, "ko krene za Budžak. završi na Laušu".

Kako navode iz AMS RS zbog niske jutarnje temperature upozoravamo i na poledicu, posebno u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

"Upozoravamo i na učestale odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da prilagode vožnju trenutnim uslovima na putu", navode iz AMS RS.

Izvještaj AMS RS

Zbog radova koji se izvode na magistralnom putu Gradiška - Banja Luka, na dionici Brestovčina - Nova Topola, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08.00-17.00 časova i preusmjeren na alternativne putne pravce, prema Čatrnji. (do 31.12.2025.)

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta M18 Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 min., a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog radova na magistralnom putu M-I 115 Rača-Bijeljina i na mostu GP Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično u vremenu od 07:00 do 17:00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta (brze ceste) Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put M – I 111, dionica Dobro Polje-Miljevina, doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju (do 20.11.2026).

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, izvode se radovi na postavljanju rasvjete u tunelu “Sijeračke stijene“, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu. (do 31.12.2025.).

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu MI-102 Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta (od 15.10.2025). Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu. (do 31.12.2025.)

Na putu M-20 (MI-109) dionica Bileća-Trebinje -lokalitet Žudojevići vrši se sananacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 m uz moguće obustave do 15 minuta.Radovi u planirani do (25.12.2025).

Zbog izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže na dionici magistralnog puta M-II 501 Kozarska Dubica 1-Prijedor 1 izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. (do 31.12.2025.)

Zbog izvođenja radova u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu M-I 114 dionica Brodar-Višegrad, zatim u tunelu "Trgovišta" na magistralnom putu M-II 507 dionica Brodar-granica RS/RSR (Rudo 1) i u tunelu "Kotva 2" na magistralnom putu M-I 114 dionica Međeđa-Brodar saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. (do 31.12.2025.)

Zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta MI-108 Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva RI-2103 Čelinac-Ukrina i RI-2104 Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. (do 31.12.2025.)

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnom MI-101 Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta RII-1509 Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru. (do 31.12.2025.)

Na magistralnom putu MI-102 Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu. (do 31.12.2025. godine).

Na dionicama magistralnih puteva MI-108 Prijedor-Kozarac-Lamovita i MI-105 Crkvina-Modriča 1 radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja. (do 31.12.2025. godine).

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta MI-111, dionica Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje), izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. (31.12.2025.)

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Vc od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu MI-105 dionica Rudanka-Doboj. Radovi produženi do 31.12.2025. godine.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška – Nova Topola – Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-I 101 Gradiška-Nova Topola(31.12.2025.) i M-I 102 Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu “Han Derventa“ u vremenu od 12:00 do 16:00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu M-I 114 dionica Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od 5 do 7 minuta. (do 21.01.2026.).

Na magistralnom putu M-I 114 Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma “Rogoušići“ u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja u vremenu od 12,00 do 16,00 časova, u trajanju od dva puta po 5-7 minuta. (19.11.2025.-19.02.2026. godine)

Na magistralnom putu M-I 114 Podromanija-Ljubogošta, u mjestu Ljubogošta zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja dva do tri puta mjesečno u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, u trajanju od po 5 minuta. (do 31.01.2026. godine).

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu R-459, dionica S. Ugljevik-Glavičice, u rejonu S. Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Napominjemo da se navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

Od 02.06.2021. na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu R-I 3104 (stara oznaka R-472) dionica Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu M II-507 Brodar-granica RS/RSR (Rudo) zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 km/čas.

Na magistralnom putu M-I 111 (M-18), dionica Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje), zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na relaciji: Aerodrom Sarajevo-Istočno Sarajevo/tržni centar Tom/ kretaće se vandredni prevoz u vremenu od 10.12. do 13.12.2025. Mole se vozači da poštuju uputstva lica iz pratnje.

Zbog oštećenja puta usljed aktiviranja klizišta zabranjuje se saobraćaj svim vozilima u Ulici književnika Jovana Babića Banja Luka, na dijelu od broja 255 do ukrštanja željezničke pruge i puta koji vodi prema Bijelom potoku.

Privremena obustava saobraćaja u Ulici Šargovačka na dijelu broja od 174 do raskrsnice sa ogrankom iste kod broja 268 na snazi je od 03.11. do 31.12.2025. godine od 8,00 do 17,00 časova. Za vrijeme ovih radova preusmjeravanje saobraćaja se vrši saobraćajnom signalizacijom.

Obavještavaju se građani da će u periodu od 18.07.2025. do 31.12.2025. godine, biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, u Ulici Tešana Podrugovića, od broja 63 do raskrsnice sa Ulicom Arčibalda Rajsa, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela ulice Tešana Podrugovića. Za vrijeme obustave saobraćaja, na predmetnom dijelu Ulice Tešana Podrugovića, saobraćaj će se odvijati preko privremeno izvedene saobraćajnice - obilaznice.

U toku je kampanja Auto-moto savez Republike Srpske pod nazivom "Parkiraj pametno, parkiraj propisno!", koja će trajati do 26. decembra 2025. godine, s ciljem povećanja nivoa bezbjednosti pješaka u saobraćaju u Republici Srpskoj.

Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) obavještava sve vozače da od 01. novembra na snagu stupa Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima kojim je propisano da sva motorna vozila u Republici Srpskoj i BiH, nezavisno od vremenskih uslova, moraju do 01. aprila naredne godine posjedovati zimsku opremu.

U informativnoj službi AMS RS u upotrebi je već duže vrijeme poseban broj "vozačke solidarnosti" - 066/823-000 - na koji vozači mogu da pošalju SMS poruku i obavijeste dežurne radnike Informativno-dispečerskog centra AMS RS o vanrednim zastojima, saobraćajnim nezgodama ili drugim problemima na putu. Vozači, obavijestite AMS RS o zastojima i problemima na putu putem SMS broja "vozačke solidarnosti", 066/823-000. Zbog velikog broja poziva na broj 1285, informacije o stanju na putevima i pomoć na putu u Republici Srpskoj možete dobiti i na broj 066/823-000 ili putem internet stranice.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

U toku je sanacija kosina na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega vozila saobraćaju naizmjeničnim propuštanjem. Podsjećamo, na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, također se izvode sanacioni radovi i saobraćanje je usporeno.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, zbog sanacije dilatacija na mostu saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore.

Radovi su aktuelni i na autocesti A-1 dionicama Kakanj-Visoko i Podlugovi-Sarajevo sjever. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen. Nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.