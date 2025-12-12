Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

Bivši njemački kancelar Angela Merkel izjavila je da bi vještačka inteligencija mogla da izazove naredni veliki sukob između Evrope i Sjedinjenih Država.

Merkelova je pozvala na obavezujuća pravila za korišćenje vještačke inteligencije i naglasila da bi algoritmi koji funkcionišu bez kontrole mogli da uskrate ljudima važne informacije, prenosi "Bild".

On je posebno kritikovala američku administraciju Donalda Trampa, ističući da će SAD pokušati da spriječe regulisanje digitalnih medija i vještačke inteligencije i da će u globalnoj trci za dominaciju u toj oblasti biti "samo jedan pobjednik".

Govoreći na događaju koji je upriličio časopis "Štern" u Berlinu, Merkelova je upozorila da EU u Sjedinjenim Državama često doživljavaju kao "smutljivca", jer Amerika pregovara sa pojedinim članicama, a ne sa EU kao cjelinom.

Ona je navela da ostaje ljubitelj američke kulture, prenosi "RT Balkan".