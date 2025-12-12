Odluka Brisela da ukrade imovinu ruske centralne banke pokreće program samouništenja EU, nakon čega će uslijediti uzvratne mjere Rusije, izjavio je predsjednik Odbora ruske Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki.

- Strana koja je za rat iz EU pokreće program samouništenja, rušeći svoje pravne temelje i princip konsenzusa pljačkanjem ruskih zlatnih i deviznih rezervi - rekao je Slucki.

Svijet EU odlučila da zamrzne rusku imovinu na neograničeni rok?

On je dodao da evropski blok rizikuje da ozbiljno potkopa poziciju evra kao svjetske rezervne valute i da ova odluka neće pomoći režimu ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, te da će on neizbježno pasti.

EU je prethodno postigla dogovor da na neodređeno vrijeme zamrzne sredstva ruske centralne banka koja se nalaze u Evropi, a odluku je objavio predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta.