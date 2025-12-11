Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

Britanske banke protive se planovima o korištenju oko osam milijardi funti zamrznutih ruskih sredstava koja se nalaze kod njih, upozorivši da britanska vlada nije ponudila da ih obešteti u slučaju potencijalne odmazde Moskve, piše danas Fajnenšel tajms.

Bankari koji nisu željeli biti imenovani rekli su da ne mogu biti izloženi značajnom pravnom riziku ako bi ruska sredstva bila iskorištena za zajam za Ukrajinu, prenosi list.

Kako navodi FT, jedna od prepreka je nedostatak garancija da bi eventualni mirovni sporazum Rusije i Ukrajine uključio reparacije Moskve Kijevu, pomoću kojih bi se mogla vratiti ova sredstva za finansiranje, prenosi Tanjug.