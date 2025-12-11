Logo
Novo istraživanje SZO o vakcinama i autizmu: Ovo je veza

Izvor:

B92

11.12.2025

20:01

Ново истраживање СЗО о вакцинама и аутизму: Ово је веза
Foto: ATV

Komitet za bezbjednost vakcina Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) saopštio je danas da najnoviji pregledi naučnih dokaza ponovo potvrđuju da ne postoji veza između vakcina i poremećaja iz spektra autizma.

Globalni savjetodavni komitet SZO za bezbjednost vakcina analizirao je dva sistematska pregleda koji obuhvataju studije objavljene od 2010. do avgusta 2025. godine, prenio je Rojters.

Pregledi su obuhvatili vakcine uopšte, kao i vakcine koje sadrže tiomersal - konzervans na bazi žive koji je godinama meta neutemeljenih tvrdnji da doprinosi autizmu.

Prema komitetu, uzročna veza razmatra se samo kada više visokokvalitetnih studija dosljedno pokazuje statistički značajnu povezanost.

Među 31 analiziranom studijom, 20 nije našlo nikakve dokaze o povezanosti vakcina i autizma.

Preostalih 11 studija, koje su sugerisale moguću vezu, ocijenjeno je kao metodološki slabe, sa visokim rizikom od pristrasnosti.

Saopštenje SZO dolazi nakon što je američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi prošlog mjeseca rekao za Njujork tajms da je naložio Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) da preispitaju svoj dugogodišnji stav da vakcine ne izazivaju autizam.

(b92)

