Logo
Large banner

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

Izvor:

Agencije

11.12.2025

17:47

Komentari:

1
Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску
Foto: Tanjug / AP

Rusija će svaki strani vojni kontingent u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Svi strani kontingentni u Ukrajini biće smatrani legitimnim metama za Oružane snage Ruske Federacije. I neka britanska vlada ne obmanjuje svoje podanike i ne naziva one koje šalje u Ukrajinu savjetnicima ili instruktorima koji navodno nemaju veze sa britanskom državom“, rekla je Zaharova na redovnom brifingu.

Ona je ponovila da prisustvo britanskih vojnika u Ukrajini ne bi trebalo da bude tajna ni za koga i nije tajna ni za koga ko je spreman da prihvati istinite informacije. A ako u Velikoj Britaniji bilo ko bude iznenađen zbog toga, to će samo ukazivati na propagandu, koja ne dozvoljava svojim građanima da saznaju istinu o svojim sunarodnicima, naglasila je diplomata.

Володимир Зеленски

Svijet

Iz Moskve jasni: Mandat Zelenskog istekao, održati izbora

„O tome smo govorili i prije 2022. godine, o provokacijama koje britanska vlada čini u Ukrajini, oko Ukrajine i protiv naše zemlje. Ali poslije 2022. godine, direktno smo govorili o učešću Britanije u sukobu u Ukrajini i događajima koji ga prate... Čini se kao da je neko tamo, u Britaniji, počeo pažljivo da priprema javno mnjenje u svojoj zemlji, javno mnjenje u Britaniji, za vojne gubitke u Ukrajini koje će biti nemoguće jednostavno sakriti i nastaviti da se sakriva“, naglasila je Zaharova.

Zaharova je konstatovala da je Velika Britanija prvi put javno priznala pogibiju svog oficira u Ukrajini.

„Za svaki slučaj želim da upozorim britanske novinare, da ovaj nije prvi (gubitak). Druga je stvar kako će se Dauning strit nositi sa ovim, ali nije prvi“, rekla je ona.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije je u utorak javilo o smrti britanskog vojnika u Ukrajini dok je posmatrao testiranje oružja ukrajinskih oružanih snaga.

ukrajina rusija svo

Svijet

London potvrdio: Britanski vojnik poginuo u Ukrajini

O testiranom oružju niti okolnostima incidenta nisu navedeni drugi detalji.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Marija Zahareva

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Руска војска ослободила Северск!

Svijet

Ruska vojska oslobodila Seversk!

6 h

1
Такер Карлсон: Русија би била одличан савезник САД

Svijet

Taker Karlson: Rusija bi bila odličan saveznik SAD

6 h

0
Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

Svijet

Lavrov otkrio šta je nestalo nakon sastanka Zelenskog sa Evropljanima

9 h

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Svijet

Trampov plan predviđa američka ulaganja u Rusiju

12 h

0

Više iz rubrike

Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

Svijet

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

3 h

0
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Svijet

Iz Moskve jasni: Mandat Zelenskog istekao, održati izbora

4 h

0
Сенатор пољске странке ПиС, Војћех Скуркјевич, изазвао је буру у јавности након што је у парламенту ушао у вербални сукоб с новинарком Џастином Доброш-Ораш и потом је, без њеног допуштења, додиривао.

Svijet

Poznati političar napravio skandal: Novinarki poručio da je "praznoglava", pa počeo da je pipa po tijelu

4 h

0
Краљ Чарлс

Svijet

Prodaje se šampanjac sa vjenčanja Čarlsa i Dajane

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner