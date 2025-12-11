„Svi strani kontingentni u Ukrajini biće smatrani legitimnim metama za Oružane snage Ruske Federacije. I neka britanska vlada ne obmanjuje svoje podanike i ne naziva one koje šalje u Ukrajinu savjetnicima ili instruktorima koji navodno nemaju veze sa britanskom državom“, rekla je Zaharova na redovnom brifingu.

Ona je ponovila da prisustvo britanskih vojnika u Ukrajini ne bi trebalo da bude tajna ni za koga i nije tajna ni za koga ko je spreman da prihvati istinite informacije. A ako u Velikoj Britaniji bilo ko bude iznenađen zbog toga, to će samo ukazivati na propagandu, koja ne dozvoljava svojim građanima da saznaju istinu o svojim sunarodnicima, naglasila je diplomata.

„O tome smo govorili i prije 2022. godine, o provokacijama koje britanska vlada čini u Ukrajini, oko Ukrajine i protiv naše zemlje. Ali poslije 2022. godine, direktno smo govorili o učešću Britanije u sukobu u Ukrajini i događajima koji ga prate... Čini se kao da je neko tamo, u Britaniji, počeo pažljivo da priprema javno mnjenje u svojoj zemlji, javno mnjenje u Britaniji, za vojne gubitke u Ukrajini koje će biti nemoguće jednostavno sakriti i nastaviti da se sakriva“, naglasila je Zaharova.

Zaharova je konstatovala da je Velika Britanija prvi put javno priznala pogibiju svog oficira u Ukrajini.

„Za svaki slučaj želim da upozorim britanske novinare, da ovaj nije prvi (gubitak). Druga je stvar kako će se Dauning strit nositi sa ovim, ali nije prvi“, rekla je ona.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije je u utorak javilo o smrti britanskog vojnika u Ukrajini dok je posmatrao testiranje oružja ukrajinskih oružanih snaga.

O testiranom oružju niti okolnostima incidenta nisu navedeni drugi detalji.