Ruski predsjednik Vladimir Putin je održao sastanak u Kremlju kako bi razgovarao o situaciji u zoni Specijalne vojne operacije, uključujući i oslobođenje Severska, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Razmatran je i potpuni prelazak Severska pod našu kontrolu. Predsjednik je dobio detaljne izvještaje o ovom pitanju. Video-snimak ovog sastanka biće uskoro dostupan", dodao je portparol Kremlja.
Prema njegovim riječima, tokom sastanka, "predsjednik je generalno konstatovao dobru dinamiku u svim oblastima".
"Vladimir Putin je održao sastanak u Kremlju kako bi razgovarao o trenutnoj situaciji u zoni Specijalne vojne operacije, sa fokusom na situaciju na severu Donjecke Narodne Republike — teritoriji koja je pod odgovornošću grupe trupa 'Jug'", naveo je Peskov.
Kako je dodao, načelnik Generalštaba Oružanih snaga i komandant grupe trupa "Jug" učestvovali su u sastanku putem video-konferencije. U predsjedničkom kabinetu u Kremlju bio je prisutan i Denis Sergejevič Pirogov, komandant 123. motorizovane brigade.
Seversk se nalazi na sjeveroistoku Donjecke Narodne Republike, nedaleko od Slavjanska.
Putin je 27. novembra govorio o napretku u oslobađanju Severska. On je tada naveo da je ruska vojska je prišla gradu sa istoka, sa juga i sjevera, a da se u samom gradu odvijaju aktivna borbena dejstva.
Od 8.000 zgrada, 1.700 je bilo u tom trenutku u ruskim rukama, naveo je tada predsjednik, zaključivši da je bilo jasno čemu sve vodi.
