Ruska vojska oslobodila Seversk!

Izvor:

Agencije

11.12.2025

15:04

Руска војска ослободила Северск!
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin je održao sastanak u Kremlju kako bi razgovarao o situaciji u zoni Specijalne vojne operacije, uključujući i oslobođenje Severska, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Razmatran je i potpuni prelazak Severska pod našu kontrolu. Predsjednik je dobio detaljne izvještaje o ovom pitanju. Video-snimak ovog sastanka biće uskoro dostupan", dodao je portparol Kremlja.

Prema njegovim riječima, tokom sastanka, "predsjednik je generalno konstatovao dobru dinamiku u svim oblastima".

"Vladimir Putin je održao sastanak u Kremlju kako bi razgovarao o trenutnoj situaciji u zoni Specijalne vojne operacije, sa fokusom na situaciju na severu Donjecke Narodne Republike — teritoriji koja je pod odgovornošću grupe trupa 'Jug'", naveo je Peskov.

Kako je dodao, načelnik Generalštaba Oružanih snaga i komandant grupe trupa "Jug" učestvovali su u sastanku putem video-konferencije. U predsjedničkom kabinetu u Kremlju bio je prisutan i Denis Sergejevič Pirogov, komandant 123. motorizovane brigade.

Seversk se nalazi na sjeveroistoku Donjecke Narodne Republike, nedaleko od Slavjanska.

Putin je 27. novembra govorio o napretku u oslobađanju Severska. On je tada naveo da je ruska vojska je prišla gradu sa istoka, sa juga i sjevera, a da se u samom gradu odvijaju aktivna borbena dejstva.

Od 8.000 zgrada, 1.700 je bilo u tom trenutku u ruskim rukama, naveo je tada predsjednik, zaključivši da je bilo jasno čemu sve vodi.

Ukrajina

Rusija

Vladimir Putin

