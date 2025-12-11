Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

Osumnjičeni za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, Tajler Robinson, trebalo bi danas prvi put da se pojavi pred sudom.

Robinson je optužen za teško ubistvo, krivično djelo pucanja iz vatrenog oružja koje je nanijelo tešku tjelesnu povredu, ometanje pravde, kao i za manipulisanje svjedocima i izvršenje nasilnog krivičnog djela u prisustvu djeteta, prenijela je televizija ABC.

On se već dva puta izjasnio pred sudom, prvi put virtuelno, a drugi put samo preko audio snimka.

Do sada se nije izjasnio o krivici, a mogao bi da se suoči sa smrtnom kaznom ukoliko bude osuđen za teško ubistvo.

Kirk (31) je ubijen iz vatrenog oružja 10. septembra dok se obraćao publici u kampusu Univerziteta Juta Veli u Oremu.

Obraćanje je bilo prvo u nizu planiranih na predizbornoj turneji u organizaciji Turning Point USA, čiji je on suosnivač.

Robinson (22) je navodno pobjegao sa mjesta pucnjave, nakon čega je uslijedila velika potraga, a predao se vlastima u noći 11. septembra.