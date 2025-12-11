Otac i kćerka poginuli tokom laboratorijskog testiranja

Otac i kćerka su poginuli, a još tri lica su povrijeđena u nesreći do koje je došlo zbog kvara na sistemu za podizanje pritiska na univerzitetu u ruskom gradu Perm, saopšteno je iz Ministarstva teritorijalne bezbjednosti Permske oblasti.

Prema preliminarnim informacijama koje je objavilo Ministarstvo, mašina za testiranje iskliznula je sa hidrodinamičkog postolja usljed kvara u tehnološkim procedurama.

Neimenovani portparol Permskog politehničkog univerziteta rekao je da su poginuli šef kompanije koja je proizvela uzorak i njegova maloljetna kćerka. Poginuli muškarac nije bio zaposlen na Univerzitetu.

"U toku je istraga o tome zašto je d‌jevojčica bila prisutna na mjestu nesreće, što predstavlja kršenje bezbjednosnih protokola", dodao je portparol.

U međuvremenu, od‌jeljenje ruskog Istražnog komiteta u Permskoj oblasti potvrdilo je da su u nesreći poginule dvije osobe, a tri ranjene. Pokrenut je krivični postupak, navodi TASS.