I Danska najavila uvođenje ograničenja korištenja društvenih mreža za djecu

Danska planira da sljedeće godine značajno ograniči pristup društvenim mrežama za djecu, saopštile su danaske vlasti.

Planovi danske vlade, koji slijede nedavni primer Australije, mogli bi da se pretoče u zakon već sredinom 2026. godine, najavila je ministarka za digitalizaciju Karolina Stejdž, prenosi AP.

Danska vlada je prošlog mjeseca objavila da je postigla politički dogovor tri stranke vladajuće koalicije i dvije opozicione stranke u parlamentu, o uvođenju zabrane pristupa društvenim mrežama za sve mlađe od 15 godina.

Danski zvaničnici još uvijek nisu saopštili kako će se tačno predložena zabrana sprovoditi i koje platforme društvenih medija će biti njome obuhvaćene.

Ukoliko bi danski parlament usvojio zakon, to bi bila jedna od najsveobuhvatnijih mjera vezano za tu problematiku u Evropi, navodi agencija.

Mnoge platforme društvenih mreža već zabranjuju djeci mlađoj od 13 godina da se registruju, a zakoni EU zahtijevaju od velikih tehnoloških kompanija da uvedu mjere za zaštitu mladih od onlajn rizika i neprikladnog sadržaja, ali zvaničnici i stručnjaci kažu da takva ograničenja ne funkcionišu uvijek.

Danske vlasti su saopštile da, uprkos postojećim ograničenjima, oko 98 odsto danske djece mlađe od 13 godina ima profile na najmanje jednoj platformi društvenih mreža, a skoro polovina one mlađe od 10 godina takođe je prisutno na društvenim medijma.

Danska je samo jedna od zemalja koje su nagovijestile da planiraju da slijede korake Australije.

Očekuje se da će Malezija zabraniti naloge na društvenim mrežama za osobe mlađe od 16 godina počev od početka 2026. godine, a Norveška takođe preduzima korake da ograniči pristup društvenim mrežama za djecu i tinejdžere, navodi AP.

Zabrana korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina stupila je na snagu ove nedjelje u Australiji.

Platforme poput Instagrama, TikToka i Jutjuba sada su obavezane da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina u toj zemlji ili se suočavaju sa kaznama do 33 miliona dolara.