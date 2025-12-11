Još jedna žrtva prevrnutog čamca u Savi

Slavonsko-brodska policija saopštila je da je još jedna osoba preminula nakon jutrošnjeg prevrtanja čamca s migrantima u rijeci Savi u Slavonskom Brodu.

To je druga smrtno stradala osoba u ovoj nesreći.

Kako je saopšteno iz policije, druga osoba je preminula u Opštoj bolnici "Dr Josip Benčević" u Slavonskom Brodu,

Policija je ranije saopštila da je u nesreći poginula jedna osoba.

Dojavu o prevrtanju čamca policija je primila u 5.20 sati. Obavješteni su da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć te su na mjesto događaja upućene policijske straže i druge hitne službe. Naveli su da su iz hladne rijeke Save izvukli 13 stranih državljana, od kojih jedna osoba nije davala znakove života. Svi su prevezeni i zbrinuti u bolnici u Slavonskom Brodu, a u toku je kriminalističko istraživanje.

Direktor slavonsko-brodske bolnice Josip Samardžić izjavio je da su jutros nakon nesreće primili 13 osoba, šest muškaraca i sedam žena te da se, osim u slučaju dvije preminule osobe, kod većine radilo o lakšim povredama i potklađivanju.