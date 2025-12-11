Stvari koje nikako ne smijete poklanjati za Novu godinu: Privlače bijedu i nesreću

Majstor za feng šui i astrolog Anastasija Gornostajeva navodi spisak poklona koji ne treba da se daruju za Novu godinu.

Prema njenim riječima, treba izbjegavati poklone koji po feng šuiju poništavaju tuđa dostignuća a to su:

-ogledala

-prazne torbice

-prazne novčanike

-plišane igračke

-Kaktuse, biljke sa oštrim listovima

-noževe, bodeže, mačeve – koji mogu da presjeku sreću.

Pošto 2026. godina, prema kineskom horoskopu, pada pod element vatre, najbolje je izbjegavati poklone povezane sa vodom, jer bi to moglo da umanji sreću, smatra Anastasija. Takvi predmeti uključuju akvarijume, fontane, slike vodopada i mora.

– Još je bolje izbjegavati plave i crne poklone (boje vode) osim ako tačno ne znate kartu sudbine primaoca – dodaje feng šui stručnjak.

Pokloni koji se nikad ne poklanjaju tokom Godine Konja (kojoj pripada 2026.)

Predmeti koji simbolizuju ograničenja i nedostatak slobode. Na primjer, slike ili figurice koje prikazuju uzde, ogrlice za konje, kaveze i ograde. Pokloni, s druge strane, treba da evociraju osjećaj prostranosti i udobnosti, jer Konj simbolizuje slobodu, kretanje i uspjeh. U ovom slučaju, najbolje je pokloniti neku kutnu kartu, lijepu mapu svijeta ili knjigu avantura.

Šta može da se pokloni za Novu 2026. godinu?

– Dalje, povoljno je davati poklone povezane sa vatrom: mirisne svijeće, kamin (ako je prikladno), predmete u crvenoj, narandžastoj, ružičastoj i ljubičastoj boji i kožnu galanteriju. Pogodne su i žive biljke sa okruglim listovima, poput drveta novca (krasule) ili ljubičica, koje simbolizuju rast i prosperitet – napominje ona.

Takođe vrijedi obratiti pažnju na korisne, kvalitetne stvari koje vas „pokreću“ naprijed: dobra tehnologija za rad i komunikaciju, članstvo u teretani, lijepa torba ili ranac. Ne odustajte od slatkiša i dobrog čaja ili kafe, koji simbolizuju slatki život i vedar duh.