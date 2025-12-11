Ako ovako okitite jelku, privući ćete novac u narednoj godini

Ukoliko želite da imate više para u novoj godini, trebalo bi da slijedite feng šui savjete kada kitite jelku i dekorišete dom za novogodišnje i božićne praznike.

Prema kineskom horoskopu, 2026. je godina Crvenog vatrenog konja, simbola snažne energije, ambicije, inicijative i brzih promjena. A u feng šuiju konj predstavlja kretanje, vitalnost i sposobnost da privuče nove prilike - posebno na finansijskom planu. Zato dekoracija jelke u bojama i simbolima koji odgovaraju njegovoj energiji može doprinijeti boljem protoku novca, poslovnom napretku i ličnoj sreći tokom 2026. godine.

U nastavku saznajte kako da ukrasite svoju božićnu jelku tako da bude ne samo lijepa već i energetski povoljna.

Boje koje privlače novac u 2026.

Crvena je ključna boja godine. Ona predstavlja vatru, uspjeh, napredak i moć volje. Odlična je kao osnovna boja dekoracije ili kao dominantan akcenat.

Zlato simbolizuje obilje, stabilnost i bogatstvo. Zbog snažnog finansijskog uticaja, preporučuje se da se zlatni ukrasi rasporede kroz cijelu jelku, od vrha do dna.

Bakarna i narandžasta dodatno aktiviraju energiju vatre i motivaciju. Ove nijanse pojačavaju dinamiku i često se koriste za osnaživanje karijere.

Ljubičasta donosi transformaciju, intuiciju i napredak u ličnom rastu. U kombinaciji sa zlatnim detaljima stvara moćnu feng šui formulu za privlačenje bogatstva.

Zelena, braon i bež dopunjuju vatrene tonove, stabilizuju energiju i stvaraju balans. U feng šuiju zelena boja simbolizuje rast — i bukvalno i finansijski.

Gdje da postavite jelku za finansijsku sreću

Prema feng šuiju, najpovoljnije mjesto za jelku u 2026. godini je juga prostorije ili doma, jer jug predstavlja element vatre i sektor uspjeha, reputacije i napretka. Ako to nije moguće, dobar izbor je prostor u kome se najviše boravi i koji prima prirodno svjetlo.

Stilovi dekoracije koji najviše odgovaraju 2026. i simbolici Konja:

Eko-stil - ravnoteža za stabilne finansije

Eko-dekor je trend koji donosi mir, toplinu i stabilnost, a u energetski aktivnoj godini Konja posebno je koristan kao protivteža vatri.

Preporučeni elementi:

-drveni i pleteni ukrasi

-šišarke, sušene pomorandže, cimet i lanene trake

-mat kuglice u zelenoj, braon i nježno bijeloj paleti.

Ovaj stil privlači stabilan, spor, ali siguran finansijski rast.

Skandinavski stil - povećava jasnoću i fokus

Skandinavski dekor privlači energiju jasnoće i organizovanosti - što je posebno važno u godini brzih odluka.

Karakteristike:

-bijela, siva i srebrna paleta

-origami zvijezde, providne kuglice, LED svijeće

-čisti oblici i minimalizam.

Svijetli tonovi osnažuju mentalnu jasnoću i privlače racionalne, profitabilne odluke.

(Sensa)