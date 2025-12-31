Logo
Kadirov hitno primljen u bolnicu u Moskvi: Naglo mu se pogoršalo stanje

Izvor:

Kurir

31.12.2025

17:37

Кадиров хитно примљен у болницу у Москви: Нагло му се погоршало стање

Lider Čečenske Republike Ramzan Kadirov hitno je hospitalizovan u Moskvi u noći između 24. i 25. decembra, prenio je portal Novaja Gazeta Evropa, pozivajući se na izvore.

Prema izvoru Gazete, Kadirov je stigao u prestonicu kako bi učestvovao na sastanku Državnog savjeta kojim je predsjedavao ruski predsjednik Vladimir Putin. Međutim, njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, te je kolima intenzivne njege prevezen u Centralnu kliničku bolnicu Predsedničke administracije Ruske Federacije.

Sastanak Državnog saveta održan je bez predstavnika Čečenije.

Јапан

Svijet

Nova godina dočekana u Japanu, Sjevernoj i Južnoj Koreji

"U Moskvi su ga jedva uspjeli reanimirati, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavio u javnosti."

Izvještava se da je Kadirov ranije ove godine već bio hospitalizovan u privatnoj klinici u Groznom. Nakon toga, njegovo stanje se nastavilo pogoršavati.

Kadirov je rekao da doživljava "nervne slomove" i "stalni osjećaj napetosti", navodno zbog učešća čečenskih boraca u ratu protiv Ukrajine.

Ramzan Kadirov

Čečenija

zdravstveno stanje

