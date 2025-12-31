Logo
Nova godina dočekana u Japanu, Sjevernoj i Južnoj Koreji

SRNA

SRNA

31.12.2025

17:08

Нова година дочекана у Јапану, Сјеверној и Јужној Кореји
Foto: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Nova 2026. godina dočekana je danas u Japanu, Sjevernoj Koreji i Južnoj Koreji u 16.00 časova po srednjeevropskom vremenu, pri čemu je u mnogim dijelovima Tokija bio otkazan javni doček zbog bezbjednosnih razloga.

Kako navodi Gardijan, javni dočeci otkazani su šestu godinu zaredom.

Doček je, između ostalog, otkazan na glavnoj željezničkoj stanici Šibuja.

Doček u Seulu organizovan je na Trgu Gvangvamun, uz vatromet i lajt šou.

Nova godina je u 13.00 časova po srednjeevropskom vremenu dočekana na istočnoj obali Australije, uz vatromer u Sidneju kod opere, Melburnu i drugim gradovima.

Sat vremena prije Australije Novi Zeland je dočekao Novu godinu u 12.00 časova po srednjeevropskom vremenu uz vatromet i proslave širom zemlje.

Prije Novog Zelanda, Nova godina stigla je na pacifička ostrva Samoa, Tonga, Maršalova ostrva, Fidži, Tuvalu, Kiritimati (Uskršnja ostrva), gdje su stanovnici dočekali 2026. uglavnom na plaži ili plažnim barovima.

Kod njih je, zbog vremenske zone Nova godina stigla u 11.00 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nakon njih Novu godinu će dočekati Australija, Sjeverna i Južna Koreja, Tajland Indija UAE, Rusija, Južna Afrika, veći dio Evrope (Srbija, Njemačka, Francuska, Španija, Švajcarska i Italija).

Da cijela planeta uđe u novu 2026. godinu potrebno je 26 sati, pa će tako posljednji Novu godinu dočekati Brazil (4.00 sata po srednjeevropskom vremenu), Njujork (6.00) i Los Anđeles (9.00).

Japan

Nova godina

