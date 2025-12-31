Orban: 2026. biće presudna za Evropu

Ova godina bila je godina preokreta, a 2026. će biti odlučujuća za Evropu u pogledu rata i mira, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je ocijenio i da bi neslaganja Amerike i EU oko strateških pitanja, uključujući sukob u Ukrajini, mogla dovesti do toga da SAD 2026. godine postignu sporazum o normalizaciji odnosa sa Rusijom bez učešća Brisela.

- Godina 2025. je bila godina preokreta, jer su se po pitanju strateške važnosti, prvi put u mojoj karijeri u međunarodnoj politici, Amerikanci i Evropljani našli na suprotnim pozicijama - naveo je premijer, govoreći o rezultatima ove godine i budućim perspektivama u intervjuu za televiziju M1.

Prema njegovim riječima, povratak republikanca Donalda Trampa na mjesto predsjednika SAD povećao je očekivanja za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, ali lideri Evropske unije nisu podržali njegove napore, već su se umjesto toga odlučili da nastave da šalju vojnu pomoć Kijevu.

Orban je kazao da je ovo strateško pitanje - rat koji bi mogao da izbije u Evropi ako EU nastavi da šalje vojnu pomoć Ukrajini i krene ka direktnom sukobu sa Rusijom, istakavši da će 2026. biti godina donošenja vojne odluke.

Šef mađarske vlade tvrdi da će, ako njegova vlada ostane na vlasti nakon parlamentarnih izbora koji će se održati u aprilu 2026. godine, Mađarska nastaviti da bude "na strani mira". Istovremeno, on je upozorio da bi pobjeda opozicije orijentisane na aktuelno rukovodstvo EU mogla uvući zemlju u rat.

- Moramo da odlučimo hoćemo li podržati mirovne napore SAD ili vojne planove Brisela - naveo je premijer.

Neslaganja između SAD i EU oko strateških pitanja, uključujući sukob u Ukrajini, mogla bi dovesti do toga da Amerikanci 2026. godine postignu sporazum o normalizaciji odnosa sa Rusijom bez učešća Evropljana, naglasio je Orban.

- U 2026. godini veliko pitanje biće da li će konfrontacija između SAD i Evrope dovesti do toga da Amerikanci zaključe mir s Rusima bez učešća Evropljana - dodao je Orban.

Mađarski premijer podsjetio je da SAD rade na postizanju mirovnog sporazuma sa Rusijom, dok EU ostaje dosledna u slanju oružja Ukrajini.

Mađarska je zainteresovana za normalizaciju odnosa između Zapada i Rusije, jer bi to ponovo omogućilo obema stranama uzajamno korisnu ekonomsku saradnju, pojasnio je Orban.

- Ako bi Amerikanci uspjeli da se dogovore s Rusima, uslijed čega bi Rusija vjerovatno bila oslobođena sankcija, rusko tržište bi se otvorilo i za našu zemlju - zaključio je premijer.

Ranije je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto saopštio da zapadnoevropske zemlje otvoreno provociraju rat sa Rusijom i žele da spriječe mirovne pregovore o Ukrajini, dodajući da Budimpešta neće podleći ovom pritisku i dozvoliti da bude uvučena u sukob.