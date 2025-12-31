Logo
Large banner

SAD objavile mapu rizičnih zemalja za 2026: Gd‌je su BiH i zemlje regiona

Izvor:

Telegraf

31.12.2025

15:37

Komentari:

0
САД објавиле мапу ризичних земаља за 2026: Гд‌је су БиХ и земље региона
Foto: State department

Američki Stejt Department i za 2026. godinu nastavlja praksu objavljivanja redovnih preporuka za putovanja, pružajući svojim građanima uvid u to kakvi su bezbjednosni uslovi širom svijeta.

Ove smjernice pomažu američkim turistima u planiranju putovanja, ukazujući na destinacije koje se smatraju sigurnim, ali i na one koje treba izbjegavati zbog rizika od kriminala, terorizma, prirodnih katastrofa ili političke nestabilnosti.

Kako funkcioniše sistem upozorenja?

Stejt Department koristi jednostavan sistem od četiri nivoa rizika, koji putnicima jasno daje smernice, bez namjere da se uvede zakonska zabrana putovanja:

Nivo 1 - Preduzmite uobičajene mjere opreza: Najniži nivo upozorenja, označava relativno sigurnu destinaciju, ali se savjetuje oprez. (Plava boja na karti)

Nivo 2 - Pojačajte oprez: Postoje povećani sigurnosni rizici, poput kriminala, terorizma ili političkih nemira. Putovanja su i dalje moguća, ali zahtijevaju dodatnu pažnju. (Žuta boja na karti)

Nivo 3 - Razmislite o novoj procjeni putovanja: Putovanja se ne preporučuju zbog ozbiljnih rizika, a američka vlada može imati ograničene mogućnosti pružanja pomoći. (Svijetlo-crvena boja na karti)

Nivo 4 – Ne putujte: Najviši nivo upozorenja, izdaje se za zemlje sa visokim rizikom po život, poput ratnih zona, nasilja ili terorizma. (Tamno-crvena boja na karti)

BiH i Srbija u nivou 2

Srbija, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina su u Nivou 2, gd‌je se savjetuje pojačan oprez, najčešće zbog kriminala ili političkih napetosti. U istoj kategoriji su i Francuska, Njemačka, Italija i Španija, zbog prijetnji od terorizma i povremenih građanskih nemira, prenosi Telegraf.

Sa druge strane, Hrvatska, zajedno sa Crnom Gorom i većinom zemalja Evropske unije, nalazi u Nivou 1, što znači da je destinacija sigurna za američke turiste, uz preporuku za uobičajeni oprez. U istoj kategoriji su i Slovenija, Austrija, Mađarska, ali i popularne destinacije kao što su Japan, Australija, Portugal i Kanada.

Međutim, uz Hrvatsku se u nekim izvještajima dodaje napomena o "povećanom sigurnosnom riziku", što se obično odnosi na sitne oblike kriminala, poput džeparenja u turističkim centrima.

Najopasnije zemlje svijeta

Na vrhu liste, u Nivou 4, nalaze se zemlje pogođene ratom i teškom političkom nestabilnošću.

Među njima su Rusija i Ukrajina zbog tekućeg sukoba, Bjelorusija zbog podrške Rusiji u ratu i proizvoljnog hapšenja američkih državljana, kao i Avganistan, Iran, Irak, Sirija, Jemen, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Libija, Mali i Venecuela.

Za ove države američka vlada upozorava da je pružanje pomoći građanima izuzetno ograničeno ili nepostojeće.

Ove preporuke nisu statične. Nivoi 3 i 4 pregledaju se najmanje svakih šest mjeseci, dok se niži nivoi analiziraju jednom godišnje, osim u slučaju iznenadnih događaja kao što su prirodne katastrofe ili politički prevrati.

Putnicima se savjetuje da prije konačne odluke uvijek provjere najnovije informacije kako bi putovanje bilo što sigurnije i ugodnije.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

rizično putovanje

SAD

mapa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

Hronika

Policajac izvršio samoubistvo službenim pištoljem

2 h

0
Цијена прасића шокантно ниска, ево шта је разлог

Društvo

Cijena prasića šokantno niska, evo šta je razlog

2 h

0
Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

Fudbal

Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon 3 godine penzije

2 h

0
Метеоролози предвиђају шок промјену: Европа се дијели на 2 дијела, ево гд‌је спада Балкан

Društvo

Meteorolozi predviđaju šok promjenu: Evropa se dijeli na 2 dijela, evo gd‌je spada Balkan

2 h

0

Više iz rubrike

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

Svijet

Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

3 h

0
Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Svijet

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

3 h

0
Аустралија обиљежила почетак 2026. године

Svijet

Australija obilježila početak 2026. godine

3 h

0
Кипар преузима предсједавање Европском савјету

Svijet

Kipar preuzima predsjedavanje Evropskom savjetu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner