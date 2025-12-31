Logo
Meteorolozi predviđaju šok promjenu: Evropa se dijeli na 2 dijela, evo gd‌je spada Balkan

31.12.2025

15:21

Метеоролози предвиђају шок промјену: Европа се дијели на 2 дијела, ево гд‌је спада Балкан
Foto: Ustupljena fotografija

Evropu očekuje značajna promjena vremena koja će stići već na prelazu godine.

Meteorološki modeli pokazuju povratak arktičkog vazduha, ali istovremeno upozoravaju na brze promjene u narednim danima.

Dok će kraj godine donijeti mraz i snijeg u veći dio kontinenta, početak 2026. godine podeliće Evropu na hladni zapad i topliji istok. Rezultat mogu biti ekstremi od dubokih mrazeva do obilnih padavina.

Prema proračunima ECMWF modela, mijenja se raspored sistema iznad Atlantika i Evrope. Visoki pritisak pomjera se ka zapadu i otvara put hladnom polarnom vazduhu. On će se tokom nekoliko dana proširiti na istočnu, centralnu i južnu Evropu i donijeti osjetno zahlađenje još prije Nove godine. O tome je ranije pisao portal Severe Weather Europe.

Evropa se u 2026. dijeli na hladni zapad i topliji istok

– U kontinentalnu Evropu počeće da struji arktički vazduh, koji će sniziti temperature za 10 do 15 stepeni u odnosu na normalu – naveli su meteorolozi.

Nakon Nove godine, prema modelima, situacija će se promijeniti. Strujanje će se ponovo pregrupisati i hladan vazduh će se pomjeriti više ka zapadnoj Evropi. Dok Britanija, Francuska ili Španija mogu doživjeti još jedan talas mraza, istok kontinenta će se, naprotiv, zagrijevati.

– Ovo je tipičan primjer veoma dinamičnog zimskog obrasca, kada se hladnoća i toplota brzo smenjuju – objašnjavaju meteorolozi.

Balkanu prijete dugotrajne kiše i poplave

Topliji vazduh sa juga i jugozapada donijeće u centralnu i jugoistočnu Evropu veliku količinu vlage. Rezultat će biti dugotrajne kiše, posebno u okolini Alpa, Apenina i Dinarskih planina na Balkanu. Modeli predviđaju količine padavina koje mogu tokom ned‌jelje dostići 150 do 300 milimetara, što povećava rizik od lokalnih poplava.

Zapad Evrope će, uprkos povremenom snijegu, ostati uglavnom suv, jer će arktički vazduh tamo stići sa minimalno vlage, prenosi Blic.

Sve u svemu, početak 2026. godine donijeće mnogo veće kontraste nego što se prvobitno očekivalo. Dok će dio Evrope ostati stegnut zimom, drugde će se pojaviti neuobičajeno toplo i kišovito vrijeme.

Snijeg

padavine

Vremenska prognoza

