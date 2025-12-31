Logo
Badnji dan u Velikom Blašku: Slaven Stevelić i tamburaši „100% ćirilica“

31.12.2025

13:34

Бадњи дан у Великом Блашку: Славен Стевелић и тамбураши „100% ћирилица“
Foto: Ustupljena fotografija

Poznati muzičar i pjesnik Slaven Stevelić, porijeklom iz Knina, boraviće u Banjaluci povodom božićnih praznika, gdje će za Badnji dan, 6. januara 2026. godine, imati prigodan nastup u okolini grada.

Stevelić će zajedno sa Tamburaškim orkestrom ''100 % ćirilica“ nastupiti u Velikom Blašku kod Laktaša, ispred Hrama Svete Trojice u parohiji Veliko Blaško – Šušnjari, u okviru obilježavanja Badnjeg dana.

Kako je najavljeno, program će biti posvećen njegovanju božićnih običaja i kulturne tradicije, uz poziv građanima da prisustvuju ovom događaju.

