Košarac: Dodik se bavi politikom, a Konaković Dodikom - ali neuspješno

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac i član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac istakao je da se lider SNSD-a Milorad Dodik uspješno bavi politikom, dok se ministar inostranih poslova Elmedin Konaković bavi Dodikom, i to neuspješno.
"Milorad Dodik se bavi politikom. Uspješno, državnički, liderski. Dino Konaković se bavi Miloradom Dodikom. Neuspješno, kao i u svemu drugom. Da je Dino bar nešto naučio od Dodika, ne bi za lobiranje angažovao montere klima uređaja. Pri tome, i to mu je nelegalna rabota", istakao je Konaković u objavi na društvenoj mreži Iks.
