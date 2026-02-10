Provokacije ne prestaju: Albanac ispisao grafite koji veličaju "UČK", pa upao u vrtić

Izvor:
Tanjug
10.02.2026
16:32
Komentari:0
Muškarac albanske nacionalnosti danas je na ambulanti u srpskom selu Dobrotin kod Lipljana ispisao grafite koji veličaju terorističku organizaciju "UČK", a zatim upao u obližnji vrtić gdje su se nalazila djeca i vikao, vrijeđao i provocirao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Kako se navodi, vaspitačice su muškarca pribrano udaljile iz dvorišta obdaništa.
Republika Srpska
Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu
Ističe se da su mještani Dobrotina, u kome živi više stotina Srba, među kojima su i roditelji koji svakodnevno svoju djecu vode u ovaj vrtić, duboko uznemireni ovakvim događajima i zabrinuti za bezbjednost, posebno kada se zna za sve zločine koje su u Pokrajini počinili pripadnici terorističke "UČK".
U saopštenju Kancelarije se ukazuje da do ovog sramnog incidenta dolazi samo dan nakon što je glavni tužilac u Hagu zatražio po 45 godina robije za četvoricu lidera terorističke organizacije tzv. OVK, što dovoljno govori o težini djela koja im se stavlja na teret i da je ova zločinačka ideologija i dalje živa na prostoru KiM.
- Da ovo nije izolovan incident pokazuje i činjenica da su isti grafiti ispisani na banderama u Dobrotinu prije nekoliko mjeseci, što je još jedna u nizu prijetnji i dio osmišljene kampanje koja poziva na nasilje i progon Srba sa njihovih ognjišta - naglašava se u saopštenju.
Zanimljivosti
Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period
Dodaje se da su predstavnici lokalne samouprave obišli vrtić i ambulantu kako bi razgovarali sa mještanima i vidjeli na koji način mogu da nadoknade nastalu štetu.
Kancelarija naglašava da se etnički incidenti usmjereni na srpski narod na prostoru Kosova i Metohije nižu godinama, dok političari iz Prištine umjesto osude nasilja i provokacija prema Srbima, svojim zapaljivim i antisrpskim izjavama podstiču ovakve incidente.
Svijet
Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno
- Kancelarija za KiM će nastaviti da diplomatskim kanalima ukazuje na ovakve i slične incidente svim relevantnim međunarodnim akterima sa jasnim zahtjevom za poboljšanje bezbjednosti Srba na prostoru Kosova i Metohije, uz očekivanje da se počinilac ovog i svih sličnih incidenata adekvatno sankcionišu - navedeno je u saopštenju.
Srbija
4 h0
Svijet
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Republika Srpska
4 h5
Srbija
4 h0
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
21 h0
Najnovije
Najčitanije
20
18
20
16
20
14
20
10
20
08
Trenutno na programu