Provokacije ne prestaju: Albanac ispisao grafite koji veličaju "UČK", pa upao u vrtić

Muškarac albanske nacionalnosti danas je na ambulanti u srpskom selu Dobrotin kod Lipljana ispisao grafite koji veličaju terorističku organizaciju "UČK", a zatim upao u obližnji vrtić gdje su se nalazila djeca i vikao, vrijeđao i provocirao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kako se navodi, vaspitačice su muškarca pribrano udaljile iz dvorišta obdaništa.

Ističe se da su mještani Dobrotina, u kome živi više stotina Srba, među kojima su i roditelji koji svakodnevno svoju djecu vode u ovaj vrtić, duboko uznemireni ovakvim događajima i zabrinuti za bezbjednost, posebno kada se zna za sve zločine koje su u Pokrajini počinili pripadnici terorističke "UČK".

U saopštenju Kancelarije se ukazuje da do ovog sramnog incidenta dolazi samo dan nakon što je glavni tužilac u Hagu zatražio po 45 godina robije za četvoricu lidera terorističke organizacije tzv. OVK, što dovoljno govori o težini djela koja im se stavlja na teret i da je ova zločinačka ideologija i dalje živa na prostoru KiM.

- Da ovo nije izolovan incident pokazuje i činjenica da su isti grafiti ispisani na banderama u Dobrotinu prije nekoliko mjeseci, što je još jedna u nizu prijetnji i dio osmišljene kampanje koja poziva na nasilje i progon Srba sa njihovih ognjišta - naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da su predstavnici lokalne samouprave obišli vrtić i ambulantu kako bi razgovarali sa mještanima i vidjeli na koji način mogu da nadoknade nastalu štetu.

Kancelarija naglašava da se etnički incidenti usmjereni na srpski narod na prostoru Kosova i Metohije nižu godinama, dok političari iz Prištine umjesto osude nasilja i provokacija prema Srbima, svojim zapaljivim i antisrpskim izjavama podstiču ovakve incidente.

- Kancelarija za KiM će nastaviti da diplomatskim kanalima ukazuje na ovakve i slične incidente svim relevantnim međunarodnim akterima sa jasnim zahtjevom za poboljšanje bezbjednosti Srba na prostoru Kosova i Metohije, uz očekivanje da se počinilac ovog i svih sličnih incidenata adekvatno sankcionišu - navedeno je u saopštenju.