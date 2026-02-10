Logo
Sijarto otkrio: EU razmatra uvođenje sankcija "Gaspromu", "Lukoilu" i "Rosatomu"

10.02.2026

15:57

Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"
Foto: ATV

Evropska unija, vođena "fanatizmom sankcija" i na insistiranje Ukrajine, razmatra uključivanje "Lukoila" i "Gasproma" i energetske korporacije "Rosatom" u svoj 20. paket sankcija Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

- Evropa trenutno pati od rata i od fanatizma sankcionisanja. Iznose se sve više divlji prijedlozi. Sada žele da se na listu sankcija dodaju `Rosatom`, `Gasprom` i `Lukoil`, odnosno ruske energetske kompanije - naveo je Sijarto u emisiji "Čas istine".

On je napomenuo da je saradnja sa pomenutim kompanijama od ključne važnosti za Mađarsku, kako u pogledu energetske bezbjednosti, tako i u pogledu održavanja smanjenih troškova komunalnih usluga.

Prema njegovim riječima, Kijev se zalaže za trenutno uvođenje sankcija EU ruskoj nuklearnoj industriji, naftnim i gasnim kompanijama.

Peter Sijarto

