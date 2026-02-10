Logo
Vens: Pregovori o Grenlandu će se održati u narednih nekoliko mjeseci

Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци
Foto: Tanjug / AP

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je danas da će se pregovori o Grenlandu održati "u narednih nekoliko mjeseci", kako bi se postigao dogovor o nekoj vrsti rješenja.

On je u razgovoru sa novinarima u Jermeniji izjavio da SAD treba da "dobiju neku korist" od ulaganja u bezbjednost Arktika.

Судница, чекић

Hronika

Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

Vens je ponovo kritikovao Dansku, čija je autonomna teritorija Grenland, da "nije dovoljno investirala u bezbjednost Arktika", prenosi Gardijan.

- Grenland je veoma važan za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da neki od naših saveznika nisu dovoljno ulagali u bezbjednost Arktika - naveo je američki potpresjednik.

наранџа наранџе

Savjeti

Kako izabrati najsočniju narandžu?

Dodao je da ako SAD treba da se angažuju i daju novac za ulaganja u region, trebalo bi i da "imaju neku korist od toga".

