Taksista izboden nasred ulice

Danas oko 14.30 sati u Novom Sadu došlo je do incidenta kada je jedan taksista napadnut.

Kako saznaje Blic, taksista je izboden nožem nakon kraće svađe na ulici ispred vozila. Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do guranja između njega i još jedne osobe, nakon čega je napadač uzeo nož i nanio mu ubodne rane.

Za sada nije poznat stepen povreda koje je zadobio taksista.

Na licu mjesta su jake policijske snage, a uviđaj je u toku.