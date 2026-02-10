Logo
Large banner

Taksista izboden nasred ulice

Izvor:

Blic

10.02.2026

15:25

Komentari:

0
Таксиста избоден насред улице
Foto: Pexels

Danas oko 14.30 sati u Novom Sadu došlo je do incidenta kada je jedan taksista napadnut.

Kako saznaje Blic, taksista je izboden nožem nakon kraće svađe na ulici ispred vozila. Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do guranja između njega i još jedne osobe, nakon čega je napadač uzeo nož i nanio mu ubodne rane.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Dodik se bavi politikom, a Konaković Dodikom - ali neuspješno

Za sada nije poznat stepen povreda koje je zadobio taksista.

Na licu mjesta su jake policijske snage, a uviđaj je u toku.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Sad

Izboden muškarac

taksista

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

Scena

Žestoka rasprava u ''Zvezdama Granda'': Ceca odbrusila Kebi

1 h

0
Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

Srbija

Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Tri znaka koja nikad neće imati prazne džepove: Novac će im stalno dolaziti

1 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Kako nedostatak vode utiče na tijelo: Ove simptome ne smijete ignorisati

1 h

0

Više iz rubrike

klkuč, nekretnina, vrata

Hronika

Potvrđena optužnica zbog lažne prodaje stanova

1 h

0
Лажном продајом стана жену преварили за 179.000 КМ

Hronika

Lažnom prodajom stana ženu prevarili za 179.000 KM

1 h

0
Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

Hronika

Opljačkan trebinjski restoran, ukradeno oko 2.000 KM: Osumnjičeni ekspresno priveden

4 h

0
Бачен Молотовљев коктел на локал Александра Николића?

Hronika

Bačen Molotovljev koktel na lokal Aleksandra Nikolića?

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner