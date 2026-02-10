Logo
Large banner

Bačen Molotovljev koktel na lokal Aleksandra Nikolića?

Izvor:

Provjereno.info

10.02.2026

08:14

Komentari:

0
Бачен Молотовљев коктел на локал Александра Николића?
Foto: ATV

U ugostiteljskom objektu „Moka“ u Istočnom Novom Sarajevu, noćas je došlo do eksplozije, najvjerovatnije usljed bacanja Molotovljevog koktela, saznaje portal Provjereno.

Kako saznaje ovaj portal, vlasnik lokala je Aleksandar Nikolić koji je uhapšen u akciji "Transporter" kada je razbijen veliki narko lanac.

Дрога

Hronika

Nova ”Sky” optužnica: Aleksandar Nikolić na čelu narko grupe

Prema saznanjima u policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo događaj je prijavljen u 03.10 časova. Eksplozija je prijavljena u objektu koji se nalazi u Hilandarskoj ulici broj 36 a policajci su na licu mjesta zatekli razbijen portal objekta, kao i radnika koji je lokalizovao požar.

AKCIJA MARKET

Hronika

Uhapšeni u akciji "Market": Slovenac prevezao drogu u BiH, Nikolić preuzimao u Istočnom Sarajevu

U ovom događaju nije bilo povrijeđenih lica, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Sudjenje Transporter

Hronika

Kolumbijski kokain, preko Gradine, stigao u Banjaluku

Trenutno traje uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac. Istraga o okolnostima i uzrocima eksplozije je u toku.

Podijeli:

Tagovi :

molotovljev koktel

Istočno Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Hronika

ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

3 sedm

0
Акција Транспортер

Hronika

Saradnik Bojana Cvijetića osuđen na tri i po godine zatvora

3 mj

0
Кинескиња држи псе у транспортерима, огласили се из требињског азила

Gradovi i opštine

Kineskinja drži pse u transporterima, oglasili se iz trebinjskog azila

5 mj

0
Петар Дукић ухапшен због напада на полицијског инспектора!

Hronika

Petar Dukić uhapšen zbog napada na policijskog inspektora!

1 god

0

Više iz rubrike

Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности

Hronika

Sudar dva kamiona u tunelu Karaula: Saobraćaj bio obustavljen u potpunosti

4 h

0
Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

Hronika

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

13 h

0
Мушкарац погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Hronika

Muškarac poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

16 h

0
Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог

Hronika

Zapaljen automobil u Sarajevu: Kamere snimile paljevinu i bjekstvo osumnjičenog

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner