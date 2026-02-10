Bačen Molotovljev koktel na lokal Aleksandra Nikolića?

U ugostiteljskom objektu „Moka“ u Istočnom Novom Sarajevu, noćas je došlo do eksplozije, najvjerovatnije usljed bacanja Molotovljevog koktela, saznaje portal Provjereno.

Kako saznaje ovaj portal, vlasnik lokala je Aleksandar Nikolić koji je uhapšen u akciji "Transporter" kada je razbijen veliki narko lanac.

Prema saznanjima u policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo događaj je prijavljen u 03.10 časova. Eksplozija je prijavljena u objektu koji se nalazi u Hilandarskoj ulici broj 36 a policajci su na licu mjesta zatekli razbijen portal objekta, kao i radnika koji je lokalizovao požar.

U ovom događaju nije bilo povrijeđenih lica, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Trenutno traje uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac. Istraga o okolnostima i uzrocima eksplozije je u toku.