ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

Saša Rađević (50) iz Gradiške, optuženi za trgovinu narkoticima u predmetima ”Storidž” i ”Transporter”, uhapšen je u okviru akcije ”Luka” u kojoj su zaplijenjena dva kilograma kokaina, saznaje ATV.

Akciju su, po nalogu Tužilaštva BiH, sproveli policijski službenici SIPA i osim Rađevića uhapšene su još dvije osobe. Kako je saopšteno iz SIPA osumnjičenima se na teret stavlja da su počinili krivična djela organizovani kriminal i neovlašten promet drogom.

”Prilikom realizacije ove akcije kod uhapšenih su otkrivena i privremeno oduzeta dva kilograma praška nalik kokainu, automobil i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi”, saopštila je SIPA, navodeći da je akcija ”Luka realizovana u saradnji sa MUP-om Srbije, Obavještajno bezbjednosnom agencijom (OBA) BiH, te MUP-om Republike Srpske i Kantona Sarajevo.

Inače, Saša Rađević označen je kao jedan od članova kriminalne grupe Bojana Cvijetića, nekadašnjeg savjetnika u Ministarstvu bezbjednosti BiH, kojima je pred Sudom BiH u toku suđenje po optužnici za šverc više od tri tone droge. Optužnicom je obuhvaćeno 18 osoba, kao i tri pravna lica kojima se na teret stavlja organizovani kriminal, trgovina drogom, pranje novca i druga krivična djela.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Cvijetić i ostali od početka 2019. do kraja 2021. organizovali, isplanirali i realizovali krijumčarenje 35 kilograma kokaina, iz Nizozemske i Belgije u BiH. Takođe, na teret im se stavlja i krijumčarenje od 3.000 kilograma skanka iz Albanije i susjednih zemalja, kao za i skladištenje veće količine skanka. Kako se navodi u optužnici šverc narkotika dogovarali su preko kriptovanih aplikacija ”Skaj” i ”Anom”. Uhapšeni su u akciji ”Transporter” u kojoj je MUP Srpske otkrio i zaplijenio oko 300 kilograma marihuane.

Rađević je i u decembru 2022. hapšen u okviru akcije ”Fugitive” koju su sprovodili Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i PU Gradiška.