Logo
Large banner

ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

Autor:

Ognjen Matavulj

19.01.2026

21:32

Komentari:

0
АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина
Foto: ATV

Saša Rađević (50) iz Gradiške, optuženi za trgovinu narkoticima u predmetima ”Storidž” i ”Transporter”, uhapšen je u okviru akcije ”Luka” u kojoj su zaplijenjena dva kilograma kokaina, saznaje ATV.

Akciju su, po nalogu Tužilaštva BiH, sproveli policijski službenici SIPA i osim Rađevića uhapšene su još dvije osobe. Kako je saopšteno iz SIPA osumnjičenima se na teret stavlja da su počinili krivična djela organizovani kriminal i neovlašten promet drogom.

Sudjenje Transporter

Hronika

Kolumbijski kokain, preko Gradine, stigao u Banjaluku

”Prilikom realizacije ove akcije kod uhapšenih su otkrivena i privremeno oduzeta dva kilograma praška nalik kokainu, automobil i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi”, saopštila je SIPA, navodeći da je akcija ”Luka realizovana u saradnji sa MUP-om Srbije, Obavještajno bezbjednosnom agencijom (OBA) BiH, te MUP-om Republike Srpske i Kantona Sarajevo.

Akcija Transporter

Hronika

Saradnik Bojana Cvijetića osuđen na tri i po godine zatvora

Inače, Saša Rađević označen je kao jedan od članova kriminalne grupe Bojana Cvijetića, nekadašnjeg savjetnika u Ministarstvu bezbjednosti BiH, kojima je pred Sudom BiH u toku suđenje po optužnici za šverc više od tri tone droge. Optužnicom je obuhvaćeno 18 osoba, kao i tri pravna lica kojima se na teret stavlja organizovani kriminal, trgovina drogom, pranje novca i druga krivična djela.

Default Image

Hronika

Švercovali više od tri tone droge: Potvrđena optužnica protiv Cvijetića i drugih

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Cvijetić i ostali od početka 2019. do kraja 2021. organizovali, isplanirali i realizovali krijumčarenje 35 kilograma kokaina, iz Nizozemske i Belgije u BiH. Takođe, na teret im se stavlja i krijumčarenje od 3.000 kilograma skanka iz Albanije i susjednih zemalja, kao za i skladištenje veće količine skanka. Kako se navodi u optužnici šverc narkotika dogovarali su preko kriptovanih aplikacija ”Skaj” i ”Anom”. Uhapšeni su u akciji ”Transporter” u kojoj je MUP Srpske otkrio i zaplijenio oko 300 kilograma marihuane.

Rađević je i u decembru 2022. hapšen u okviru akcije ”Fugitive” koju su sprovodili Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i PU Gradiška.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Akcija Transporter

Storidž

Saša Rađević

Gradiška

kokain

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Акција Лука: Ухапшене три особе

Hronika

Akcija Luka: Uhapšene tri osobe

13 h

0
Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

Srbija

Ovo je uhapšeni Vasilije Gačević, ubica Stefana Savića

1 h

0
Нермин Никшић се повлачи из политике

BiH

Nermin Nikšić se povlači iz politike

1 h

0
Берлин спрема регрутацију

Svijet

Berlin sprema regrutaciju

2 h

0

Više iz rubrike

Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Hronika

Edina Karišik uhapšena na sarajevskom aerodromu

6 h

0
Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

Hronika

Porodična svađa prerasla u obračun: Prislonio pištolj bratu na čelo

9 h

0
Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

Hronika

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

9 h

0
Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Hronika

Ibrahimoviću 19 i po godina zatvora za brutalno ubistvo

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22

22

Centralne vijesti, 19.01.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner