Logo
Large banner

Akcija Luka: Uhapšene tri osobe

Izvor:

ATV

19.01.2026

09:41

Komentari:

0
Акција Лука: Ухапшене три особе
Foto: ATV

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su u okviru operativne akcije kodnog naziva "Luka" uhapsili tri osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela "Organizovani kriminal" i "Neovlašten promet opojnim drogama" propisana Krivičnim zakonom BiH.

Prilikom realizacije ove operativne akcije kod uhapšenih je otkrivena i privremeno oduzeta dva kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela.

Predmetna lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva BiH, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Prilikom realizacije operativne akcije "Luka" ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo.

Podijeli:

Tagovi:

SIPA

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

Hronika

Ponovo tragedija na putu: Jedna osoba stradala, saobraćaj bio obustavljen

3 h

0
У пожару у стану погинула старија жена

Hronika

U požaru u stanu poginula starija žena

5 h

0
Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

Hronika

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

16 h

0
Блажуј: Наточио гориво и побјегао

Hronika

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner