Akcija Luka: Uhapšene tri osobe

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su u okviru operativne akcije kodnog naziva "Luka" uhapsili tri osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela "Organizovani kriminal" i "Neovlašten promet opojnim drogama" propisana Krivičnim zakonom BiH.

Prilikom realizacije ove operativne akcije kod uhapšenih je otkrivena i privremeno oduzeta dva kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela.

Predmetna lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva BiH, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Prilikom realizacije operativne akcije "Luka" ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo.