Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

Izvor:

ATV

18.01.2026

20:31

Блажуј: Наточио гориво и побјегао
Foto: Screenshot / YouTube

Na benzinskoj pumpi Bosman Petrol u Blažuju zabilježen je slučaj krađe goriva, kada je za sada nepoznati vozač Audija nasuo gorivo u vrijednosti od 48 konvertibilnih maraka, a potom se udaljio sa pumpe bez plaćanja.

Kako je potvrđeno, incident se dogodio u večernjim satima, a sigurnosne kamere objekta zabilježile su cijeli događaj, uključujući dolazak vozila, točenje goriva i bijeg sa lica mjesta.

Удес у Сарајеву

Hronika

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

Iz Bosman Petrola apeluju na vozača da se sam javi i izmiri dug, kako bi se izbjegle dalje zakonske posljedice.

Istraga je u toku.

