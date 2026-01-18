Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

Na benzinskoj pumpi Bosman Petrol u Blažuju zabilježen je slučaj krađe goriva, kada je za sada nepoznati vozač Audija nasuo gorivo u vrijednosti od 48 konvertibilnih maraka, a potom se udaljio sa pumpe bez plaćanja.

Kako je potvrđeno, incident se dogodio u večernjim satima, a sigurnosne kamere objekta zabilježile su cijeli događaj, uključujući dolazak vozila, točenje goriva i bijeg sa lica mjesta.

Hronika Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

Iz Bosman Petrola apeluju na vozača da se sam javi i izmiri dug, kako bi se izbjegle dalje zakonske posljedice.

Istraga je u toku.