Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

18.01.2026
20:19
U Sarajevu je u poslijepodnevnim satima u nedjelju, 18. januara, došlo do saobraćajne nesreće.
Nesreća se dogodila u sarajevskom naselju Bistrik, u ulici Put Mladih Muslimana.
Kako su iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo rekli za "Radiosarajevo.ba", nesreća se dogodila u 16:55 sati.
U nesreći su učestvovala dva vozila, a dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede.
Prema fotografijama s mjesta nesreće na vozilima je pričinjena materijalna šteta.
