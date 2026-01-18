Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

U Sarajevu je u poslijepodnevnim satima u nedjelju, 18. januara, došlo do saobraćajne nesreće.

Nesreća se dogodila u sarajevskom naselju Bistrik, u ulici Put Mladih Muslimana.

Kako su iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo rekli za "Radiosarajevo.ba", nesreća se dogodila u 16:55 sati.

U nesreći su učestvovala dva vozila, a dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede.

Prema fotografijama s mjesta nesreće na vozilima je pričinjena materijalna šteta.