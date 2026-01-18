Logo
Incident u centru grada: Pijan i drogiran uništavao automobile, pa pokosio i jednog muškarca

Izvor:

Telegraf

18.01.2026

15:40

Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца
Foto: Printskrin/Jutjub

Sinoć oko ponoći, u strogom centru Beograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Prema prvim informacijama, on se namjerno zalijetao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike. Povrijeđeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgentni centar, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbijedili područje i započeli uviđaj.

